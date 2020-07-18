ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣሰራርሓ ወኪል ሚግረሽን ኣብ ኣውስትራሊያ፡ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

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Source: AAP

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Published 18 July 2020 at 3:53pm
Source: SBS

ኣብ ኣውስትራሊያ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ቪዛ ንምርካብ ዓቕሎም ዘጽብቡ ኣመልከቲ ናብ ወኪላት ሚግረሽን እዮም ዝኸዱ። እንተኾነ ብመሰረት ገለ ዝተመዝገቡ ወኪላት ሚግረሽን ኩሎም ወኪላት ዝእመኑ ኣይኮኑን።

Published 18 July 2020 at 3:53pm
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