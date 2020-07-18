ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣሰራርሓ ወኪል ሚግረሽን ኣብ ኣውስትራሊያ፡ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)Play11:32ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.29MB)Published 18 July 2020 at 3:53pmSource: SBS ኣብ ኣውስትራሊያ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ቪዛ ንምርካብ ዓቕሎም ዘጽብቡ ኣመልከቲ ናብ ወኪላት ሚግረሽን እዮም ዝኸዱ። እንተኾነ ብመሰረት ገለ ዝተመዝገቡ ወኪላት ሚግረሽን ኩሎም ወኪላት ዝእመኑ ኣይኮኑን።Published 18 July 2020 at 3:53pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር