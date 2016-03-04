ናብ ኣውስትራሊያ ኣቲኻ ንምስራሕ ብኸመይ ቪዛ 457 ተመልክት?

Source: AAP
Published 5 March 2016 at 5:18am, updated 3 April 2016 at 10:35am
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኣብ ዝሓለፈ እዋን፡ ኣብ ኣውስትራሊያ መጺእኩም ክትሰርሑ ትደሊዩ'ዶ? ዝብል መደብ ኣቕሪብና ነይርና፡ ንዕኡ ሲዒቡ ብዙሓት ተኸታተልትና " ናብ ኣውስትራሊያ ኣቲና ክንሰርሕ ንደሊ ኢና፡ ብኸመይ ቪዛ 457 ክንረክብ ከምንኽእል ተወሳኺ ሓበሬታ ሃቡና ብምባል ብተደጋጋሚ ክሓቱና ቀኒዮም ኣለዉ። እምበኣር እዚ ቀሪቡ ዘሎ መደብ ንሕቶታትኩም መልሲ ክትረኽብሉ ንትስፎ። subclass 457 ናይ visa program ካብ ወጻኢ ኪኢላታት ሰራሕተኛታት ናብ ኣውስትራሊያ ኣትዮም ክሰርሑ ዘኽእል ዓይነት ቪዛ ኢዩ። ነዚ ቪዛ ንምርካብ ሰለስተ ደረጃታት መስርሕ ኣለዉ። ኣብዚ ዝቕጽል ትሕዝቶ ክጸንሓኩምዩ።
Published 5 March 2016 at 5:18am, updated 3 April 2016 at 10:35am
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