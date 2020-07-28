ኣብ ዉሽጢ ገዛኻ ኣትክልቲ ምልማዕ፡ ንጥዕናን ንፍርያትን

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብ ዉሽጢ ገዛኻ ኣትክልቲ ምልማዕ፡ ንጥዕናን ንፍርያትንPlay07:22ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.76MB)Published 28 July 2020 at 6:12pmSource: SBS ህድኣት ልሙዕ ተኽሊታት ኣእምሮን ኣካልዊ ኩነታትና ዘደንፍዕ እዩ። ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ዝግበረሉ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ናብ ኣብ ዉሽጢ ገዛ ተኽሊታት ምትካልን ገሊኦም’ውን ንመግቦም ዘድልዮም ኣብ ምፍራይ ተዋፊሮም ኣለዉ።Published 28 July 2020 at 6:12pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር