ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ዉሽጢ ገዛኻ ኣትክልቲ ምልማዕ፡ ንጥዕናን ንፍርያትን

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Published 28 July 2020 at 6:12pm
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ህድኣት ልሙዕ ተኽሊታት ኣእምሮን ኣካልዊ ኩነታትና ዘደንፍዕ እዩ። ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ዝግበረሉ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ናብ ኣብ ዉሽጢ ገዛ ተኽሊታት ምትካልን ገሊኦም’ውን ንመግቦም ዘድልዮም ኣብ ምፍራይ ተዋፊሮም ኣለዉ።

Published 28 July 2020 at 6:12pm
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