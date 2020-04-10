ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ካብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕን መሰላትን (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

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Settlement Guide: Your rights and obligations when working from home

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Published 11 April 2020 at 8:40am
Source: SBS

ኣብ ዓለም ካብዝርከቡ 88 ሚእታዊ ትካላት ካብ ገዛኦም ኮይኖም ንኽሰርሑ ሃንደበታዊ ለውጢ መጺኡ ኣሎ። ክኢላታት ከምዝሕብርዎ ሰራሕተኛታትን ኣስራሕቲን ዉሑስን ድሕነቱ ዝሓለወ ኩነታት መስርሒ ክህሉ ድልየት ኣሕዲሮም ኣለዉ።

Published 11 April 2020 at 8:40am
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