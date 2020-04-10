ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ካብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕን መሰላትን (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)Play10:03ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.43MB)Published 11 April 2020 at 8:40amSource: SBS ኣብ ዓለም ካብዝርከቡ 88 ሚእታዊ ትካላት ካብ ገዛኦም ኮይኖም ንኽሰርሑ ሃንደበታዊ ለውጢ መጺኡ ኣሎ። ክኢላታት ከምዝሕብርዎ ሰራሕተኛታትን ኣስራሕቲን ዉሑስን ድሕነቱ ዝሓለወ ኩነታት መስርሒ ክህሉ ድልየት ኣሕዲሮም ኣለዉ።Published 11 April 2020 at 8:40amSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር