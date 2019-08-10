SBS TigrinyaOther ways to listen ምስትምቓር ግጥሚታት “ድምጺ ልቢ” (መደብ ሞዛይክ ባህሊ)Play16:54SBS TigrinyaOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (30.95MB)Published 10 August 2019 at 11:25amSource: SBS ናይ ሎሚ መደብ ሞዛይክ ባህሊ ስለ ጥበበኛ ተስፊት ንመጽሓፍ ድምጺ ልቢ ናይ ብርሃነ ገብረህይወት ዝጻሓፎ ህየሳን ምስትምቓርን ሒዛ ቀሪባ ኣላ።Published 10 August 2019 at 11:25amSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስርብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ