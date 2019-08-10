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ምስትምቓር ግጥሚታት “ድምጺ ልቢ” (መደብ ሞዛይክ ባህሊ)

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Tigrinya Poems

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Published 10 August 2019 at 11:25am
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ናይ ሎሚ መደብ ሞዛይክ ባህሊ ስለ ጥበበኛ ተስፊት ንመጽሓፍ ድምጺ ልቢ ናይ ብርሃነ ገብረህይወት ዝጻሓፎ ህየሳን ምስትምቓርን ሒዛ ቀሪባ ኣላ።

Published 10 August 2019 at 11:25am
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