"ኣብ ወርሒ ሓጺን ዝዕደነሉ፡ ኣብ ጠፈር መግቢ ዝፈርየሉ እዋን ርሑቕ ኣይኮነን" ሳይንሰኛታት

NASA space farming video screenshot (NASA) Source: NASA
Published 2 November 2019 at 11:30am
Source: SBS
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ደቂ ሰብ ኣብ 2024 ናብ ወርሒ ከምዝምለስ መደብ ከምዘውጽአ ትካል ምርምር ጠፈር NASA ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ንፈለማ እዋን ብኣውስትራሊያ ዝምእከል መጽናዕቲ ጐዕዞ ናብ ወርሒ፡ ተመራመርቲ ጠፈር ንነዊሕ እዋን ኣብ ጠፈር ምእንቲ ክጸንሑ፡ ቀጻልነት ዘለዎ ኣጠቓቕማ ጸጋታት ተፈጥሮ ከጽንዕ እዩ። እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ አደላይድ ፡ ማእከል ቀጻልነት ጠፈር፡ ኣብ ጠፈር መግቢ ዝፈርየሉን ጎኒጎኒ ድማ ኣብ ወርሒን ከባቢኣን ዕደና ክግበር ዝከኣል እንተኾይኑ ከጽንዕ እዩ።
Published 2 November 2019 at 11:30am
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