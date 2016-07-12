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ደቡብ ሱዳን፡ ዳግም ኣብ ረመጽ ዉግእ ሓድሕድ

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Smoke rises above Juba before the ceasefire (AAP)

Smoke rises above Juba before the ceasefire (AAP) Source: Smoke rises above Juba before the ceasefire (AAP)

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Published 12 July 2016 at 4:08pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ባይቶ ጸጥታ ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ናይ ሰለስተ ሰዓታት ህጹጽ ኣኼባ ገይሩ፡ ነቲ እናከፍኤ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ድማ ኮኒኑ፡፡ እቲ ኩነኔ ነቲ ብዋና ጸሓፊ ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት ባንኪ ሙን ክልቲኦም መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ኣደብ ክገብሩ ዝተገብረ ከቢድ መጸዋዕታ ዘቃልሕ እዩ። እዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዳግም ተባሪዑ ዘሎ ግጭት ናብ ነዊሕ ሓድሕድ ዉግእ ከየምርሕ ተሰጊኡዩ ዘሎ።ኣውስትራሊያዊያን ናብቲ እናኸፍኤ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ናብ ደቡብ ሱዳን ከይጎዓዙ ፈደራል መንግስቲ መኺሩ ኣሎ፡፣

Published 12 July 2016 at 4:08pm
By Beyene Semere
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