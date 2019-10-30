‘ኣይትረስዑና ጥራይ ክብሉ እንከለው ሓገዝ ኣይንደልን ኣይበሉን፡ ባዕልኹም ሓሲብኩም ገለ ግበሩልና'ዮም ዝበሉ ዘለው።' ደራሲት ፊልም ሳብሪና ኣማን
Source: SBS Tigrinya
Published 30 October 2019 at 10:08pm
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ካብ ኣሜሪካ ዝመጸት ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ኣዳላዊት ፊልም ሳብሪና ጀሚል ኣማን 'The Forgotten' ትብል መጽናዕታዊት ፊልም documentary ኣዳልያ ንማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ'ዚ ኣብ ኣውስትራልያ ከተርኢ ዑደት ጌራ። ንዕኣን ንኣቡኣ ኣቶ ጀሚል ኣማንን ኣብ'ዚ ኣብ ስቱድዮና ዓዲምና ብዛዕባ'ታ ፊልምን ሓፈሻዊ ናይ ምጥባቅ ስርሖምን ዕላል ኣካይድናሎም ኣሎና።
Published 30 October 2019 at 10:08pm
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