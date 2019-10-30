ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

‘ኣይትረስዑና ጥራይ ክብሉ እንከለው ሓገዝ ኣይንደልን ኣይበሉን፡ ባዕልኹም ሓሲብኩም ገለ ግበሩልና'ዮም ዝበሉ ዘለው።' ደራሲት ፊልም ሳብሪና ኣማን

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Sabrina Aman produced the documentary 'The Forgotten'

Source: SBS Tigrinya

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 30 October 2019 at 10:08pm
Source: SBS
Available in other languages

ካብ ኣሜሪካ ዝመጸት ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ኣዳላዊት ፊልም ሳብሪና ጀሚል ኣማን 'The Forgotten' ትብል መጽናዕታዊት ፊልም documentary ኣዳልያ ንማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ'ዚ ኣብ ኣውስትራልያ ከተርኢ ዑደት ጌራ። ንዕኣን ንኣቡኣ ኣቶ ጀሚል ኣማንን ኣብ'ዚ ኣብ ስቱድዮና ዓዲምና ብዛዕባ'ታ ፊልምን ሓፈሻዊ ናይ ምጥባቅ ስርሖምን ዕላል ኣካይድናሎም ኣሎና።

Published 30 October 2019 at 10:08pm
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ