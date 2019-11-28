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Published 28 November 2019 at 11:16pm, updated 30 November 2019 at 2:52am
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ሓጋዚ ፕሮፌሰር ወልደኣብርሃ ንጉሰ ምሁር ስነዜጋን ስነምግባርን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ'ዩ። ንህሉው ኩነታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ከኣ ንኣካታዒን ኣሰሓሓብን ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ጉዳይ ውህደት ኢህወደግ፡ ነዚ ዝቃወም ዘሎ ህወሓትን ጸዊዕዎ ዘሎ ህጹጽ ጉባኤን፡ ብሓፈሽኡ መጻኢ ዕድል ኢህወደግን ክንምልከት ኢና። ኣብ'ዚ ዕላል ዝተኻተቱ፡ * ኢህወደግ ዝብል ስም ድሕሪ ደጊም ዝደልዮ ኣሎ ዶ? ህወሓት ከ ነቲ ስም ክገድፎ ድዩ? * እቶም ናይ ኢህወደግ ወተሃደራዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ወዘተ ዝነበሩ ዓርሞሸሽ መሓውራትን ሃብትታትን መን ክወስዶም’ዩ? * ህወሓት ብደገፍ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ብኣጽዋርን ንብረትን ሓይሉ ክጸንሕ ኢሉ ሰሪሕሉ ድዩ? * "ብልዝብ ሓደ መዕለቢ እንተዘይረኺቡ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ክኸይድ ይኽእል’ዩ፡ ማእከላይ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ናይ ምጉባጥ ስጉመቲ ኣብ ትግራይ ዘይወሰደ ናይ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ግብረመልሲ ስግኣት ስለዘለዎ’ዩ፡" * ናይ ህላወ ሕቶ ኣብ ዝዕብልለሉ እዋን ነቲ ፖለቲካዊ ባይታ ኣየጽብቦን ዶ? እቶም ፍሉይ ሓሳብ ዘለዎም ተቓወምቲ ሰልፍታት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ክስምዑ ይኽእሉ ዶ? “ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ራዲካላዊ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣሰላልፋ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተቐባልነት የብሉን። ምናልባት ብውልቆም ደረጃ’ዮም እምበር ዘንጸባርቕዎ ዘለው እቲ ድሌት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ንዕኡ ደጊፉ ጠጠው ዝብል ማሕበራዊ መሰረት የለን።”
Published 28 November 2019 at 11:16pm, updated 30 November 2019 at 2:52am
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