ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡ ንሃጫሉ መን ቀቲልዎ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡ ንሃጫሉ መን ቀቲልዎPlay13:17ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: RFIGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (24.34MB)Published 14 July 2020 at 9:23amSource: SBS ኣብዚ ሰሙን ቅትለት ሃጫሉ ብተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝኾኑ ሰባት እዩ ተፈጺሙ ዝብል መግለጺ ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሰብ ዘዛረበ ኮይኑ ቀንዩ፥Published 14 July 2020 at 9:23amSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር