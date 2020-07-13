ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡ ንሃጫሉ መን ቀቲልዎ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Hachalu Hundessa

Source: RFI

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Published 14 July 2020 at 9:23am
Source: SBS

ኣብዚ ሰሙን ቅትለት ሃጫሉ ብተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝኾኑ ሰባት እዩ ተፈጺሙ ዝብል መግለጺ ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሰብ ዘዛረበ ኮይኑ ቀንዩ፥

Published 14 July 2020 at 9:23am
Source: SBS
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