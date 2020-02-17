ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡

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Published 17 February 2020 at 4:44pm
Source: SBS

ኣብዚ ሰሙን ከዛርቡ ዝቐነዩ ተዳህሲሶም ዘለዉ ዛዕባታት፡ ዘቤታዊ ቃለ መሕትት ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ኣበዓዕላ መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ’ውን ኤሪሳት ኮይኖም ኣለዉ።

Published 17 February 2020 at 4:44pm
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