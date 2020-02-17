ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡Play12:16ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (22.47MB)Published 17 February 2020 at 4:44pmSource: SBS ኣብዚ ሰሙን ከዛርቡ ዝቐነዩ ተዳህሲሶም ዘለዉ ዛዕባታት፡ ዘቤታዊ ቃለ መሕትት ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ኣበዓዕላ መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ’ውን ኤሪሳት ኮይኖም ኣለዉ።Published 17 February 2020 at 4:44pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር