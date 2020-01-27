ኣብዝቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡ ዘሕዝን ፍጻመ ሞት ኣቤል ገ/እግዚኣብሄር

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብዝቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡ ዘሕዝን ፍጻመ ሞት ኣቤል ገ/እግዚኣብሄርPlay12:43ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Abiel GebregziabherGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (23.3MB)Published 27 January 2020 at 4:49pmSource: SBS ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትኣዛራቢ ኮይኑ ብዛዕባ ዝቐረበ ጉዳይ ማለት ናይ ሞት መንእሰይ ኣቤል ገብግዚኣብሄር ኮይኑ ብምቕናዩ ኣብዚ ጉዳይ ወሃብቲ ርእይቶታት እንታይ እዮም ክብሉ ቀንዮም? እዚ መደብ ዳህሲስዎ ኣሎ።Published 27 January 2020 at 4:49pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር