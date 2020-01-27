ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብዝቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡ ዘሕዝን ፍጻመ ሞት ኣቤል ገ/እግዚኣብሄር

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Source: Abiel Gebregziabher

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Published 27 January 2020 at 4:49pm
Source: SBS

ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትኣዛራቢ ኮይኑ ብዛዕባ ዝቐረበ ጉዳይ ማለት ናይ ሞት መንእሰይ ኣቤል ገብግዚኣብሄር ኮይኑ ብምቕናዩ ኣብዚ ጉዳይ ወሃብቲ ርእይቶታት እንታይ እዮም ክብሉ ቀንዮም? እዚ መደብ ዳህሲስዎ ኣሎ።

Published 27 January 2020 at 4:49pm
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