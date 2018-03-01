ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ካናዳ ንኽኣትዉ እንታይ ክግበር ይከኣል?

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Eritreans in israel

Source: Tuku and Dawit

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 1 March 2018 at 5:05pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages

ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ግዱሳት ኤርትራዊያንን ማሕበረሰብ ኣይሁድን፡ ንመንግስቲ ካናዳ ጸቕጢ ብምግባር ብዙሓት ኤርትራዊያን ስደተኛታት ካብ እስራኤል ንምቕባልን፡ ንመንግስቲ እስራኤል ድማ ጸቕጢ ንምግባርን ንጥፈታት የካይዱ ኣለዉ። ነዚ ብዝምልከት ኣብቲ ጉዳይ ብንጥፈት ምስዝዋስኡ ዘለዉ ኣቶ ትኩእ ተስፋይን ዳዊት ደሞዝን፡ ናብ ካናዳ ንምእታው ብወገን ተቐበልቲ (ስፖንሰራት)ን ኣብ እስራኤል ዝነብሩ እንታይ እዩ ዝድለ? ሕጊታት ኢሚግራሺን ካናዳ ምስዚ ጉዳይ እንታይ ይመስል? ገንዘብ ከፊልካ ቪዛ ንምርካብ ዘሎ ቅኑዕ መስርሕን ምትላልን እንታይ ይመስል? ዝብሉን ካልእን ሕቶታት መሊሶም ኣለዉ።

Published 1 March 2018 at 5:05pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ