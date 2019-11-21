ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ህወሓት ንመፀዋዕታ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወዴግ ነፂጉዎ

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EPRDF Conference

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Published 21 November 2019 at 7:22pm, updated 21 November 2019 at 7:30pm
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ጸብጻብ ዜናታት (21/11/2019) * ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ምስፍሕፋሕ መሰረተ ልምዓትን ኣጠቓቕማ ወደብን ዝምልከት ስምምዕ ክኽትማ መደብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። * ህወሓት ንመፀዋዕታ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወዴግ ነፂጉዎ። * ኤርትራ: ብዞባ ደቡብ ዝኣተወ ዕስለ አንበጣ ኣብ ኣእካልን ኣግራብን መጥቃዕቲ ከየውረደ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለቶ ኣፍሊጣ። * 2.3 ሚልዮን ህዝቢ ዝተመዝገበሉ ሕቶ ክልል ሲዳማ ትማሊ ረቡዕ ህዝበ ውሳኔ ተደሚፁሉ። * ኣብ ኤርትራ ትርከብ መደበር ፈልሲ ገረሰት፣ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ይኣትዉ ንዝነበሩ ፈልስታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ተኪኣ ጠለባት ህዝቢ ትምልስ ከም ዘላ ተገሊጹ።

Published 21 November 2019 at 7:22pm, updated 21 November 2019 at 7:30pm
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