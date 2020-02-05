ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ማሰን መልቀስን ነጋሽ ሳግላን ገብረመድህን ብስራትን (ሞዛይክ ባህሊ)Play16:13ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Mekonnen TesfayGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (29.7MB)Published 5 February 2020 at 12:40pmSource: SBS ኣብ ሞዛይክ ባህሊ ናይ ዝተፈላለዩ ማሰኛታትን ኣላቐስቲን ትግርኛ ይቐርብ፡ ሎሚ ናይ ፍሉጣት ማሰኛታት ነጋሽ ሳግላን ገብረመድህን ብስራትን ቀሪቡ ኣሎ።Published 5 February 2020 at 12:40pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር