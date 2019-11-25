ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ስሉሳዊ ስምምዕ ኢትዮጵያ ሶማልያን ኤርትራን ንሶማሊላንድ ኣሻቒሉዋ (ካብ ጸብጻብ ዜናታት ከባቢና...)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Tripartite agreement between Ethiopia, Somalia and Eritrean worries Somaliland

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Published 25 November 2019 at 7:25pm, updated 25 November 2019 at 7:31pm
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ጸብጻባት ዜና (25/11/2019) * ኢትዮጵያ ድሕሪ 22 መዓልታት ሳተላይት ናብ ህዋ ክተወንጭፍ 'ያ። * ፌስቲቫል ኤርትራውያን ተቐማጦ ሪያድን ከባቢኣን ብሉጻት ተመሃሮን ስፖርተኛታትን ተሸሊሞምሉ። * ስሉሳዊ ስምምዕ ኢትዮጵያ ሶማልያን ኤርትራን ንሰብ መዚ መንግስቲ ሶማሊላንድ ኣሻቒሉ። * ቻይና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንኤርትራውያን ከም ዘሰልጠነት ተሓቢሩ። * መንግስቲ ትግራይ ን110 ሽሕ ሰባት ዕድል ስራሕ ክኸፍት መደብ ሒዙ። * ኤችኣይቪ ኤይድስ ኣብ ትግራይ ለበዳ ኮይኑ ይላባዕ ከም ዘሎ ቢሮ ጥዕና ክልል ኣነጺሩ።

Published 25 November 2019 at 7:25pm, updated 25 November 2019 at 7:31pm
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