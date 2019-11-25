ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ምብጻሕ ኣሚን ዳውድ ተኸቲሉ ኣብ መንጎ ብሄራት በኒዓምርን ሃደንዳዋን ዝተኸስተ ግጭት ብውሑዱ ሽዱሽተ ሰባት ቀዚፉ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Curfew in Port Sudan

Source: Reuters

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 25 November 2019 at 9:54pm, updated 25 November 2019 at 10:03pm
Source: SBS
Available in other languages

ዕለታዊ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ (25/11/2019) * ክፍሊ ጥዕና ግዝኣት ኒው ሳውዝ ወልስ ወሰኽ ኣብ ብዝሒ መርመራታት እንተሃለወ'ኳ ቁጽሪ ናይ ኤች ኣይ ቪ ዝተለኽፉ ሰባት ኣብ ርብዒ ዓመታዊ ጸብጻቡ ከምዝነከየ ኣፍሊጡ። * ኣብ መንጎ ቀቢላታት በኒዓምርን ሃደንዳዋን ድሕሪ ዝተኸስተ ግጭት ብውሑዱ ሽዱሽተ ሰባት መይቶም (ኣልጀዚራ)። * ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ቤንያሚን ነታንያሁ ካብ ስልጣን ክወርድ እናበዝሓሉ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ሰልፊ'ቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሊኩድ ድምጺ ንመሪሕነት ክገብር'ዩ።

Published 25 November 2019 at 9:54pm, updated 25 November 2019 at 10:03pm
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ