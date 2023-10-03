ርእቶታት ኣባላት ማሕበረሰብ ብዛዕባ ረፈረንደም ድምጺ ደቀባት ኣብ ፓርላማ።Play05:46 Credit: Beyene WeldegiorgisGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.44MB) ኣውስትራልያዊያን ኣብ 14 ጥቅምቲ 2023 ብዛዕባ ድምጺ ደቀባት ኣብ ፓርላማ ድምጾም ክህቡ እዮም። ነዚ ብዝምልከት ኣባላት ማሕበረሰብ ርእይቶኦም ሂቦም ኣለዉ።ShareLatest podcast episodesኣብ ስራሕ ስራሕ ኣገልግሎት ኤን ዲ ኣይ ኤስ (NDIS) ዘሎ ዕድላትን ብድሆታትን፥ መብርሂ ኣቶ ኣማን መብራህቱሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (ዕለት 04 ጥቅምቲ 2023)ኣብ ስነ ህይወት ዘርኢ/ዓሌት ህይወታውያን ኣብ ምልላይን ምምዝጋብን (ባዮብልዝ) ምስታፍ ዝህቦ ጥቕሚ ።ክትዕ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቓወምትን ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኣውስትራሊያ (ቀዳማይ ክፋል)