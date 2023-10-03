ርእቶታት ኣባላት ማሕበረሰብ ብዛዕባ ረፈረንደም ድምጺ ደቀባት ኣብ ፓርላማ።

The official Yes and No pamphlets for the Voice referendum will soon be landing in mailboxes. Source: SBS News

Credit: Beyene Weldegiorgis

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ኣውስትራልያዊያን ኣብ 14 ጥቅምቲ 2023 ብዛዕባ ድምጺ ደቀባት ኣብ ፓርላማ ድምጾም ክህቡ እዮም። ነዚ ብዝምልከት ኣባላት ማሕበረሰብ ርእይቶኦም ሂቦም ኣለዉ።

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