መጠንቀቕታት ምልክታት ሕማም ልቢ ብምፍላጥን ስጉምቲ ብምውሳድን ካብ ሞት ምድሓን።Play08:18 Credit: Beyene WeldegiorgisGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.15MB) ልብኹም ክሳብ ክንደይ ጥዑይ ከምዘሎ ትፈልጡዶ? ሕማም ልቢ እቲ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ጠንቂ ሞት ብምዃኑ ጥዕና ልብኹም ከመይ ከምዘሎ ምፍላጥ ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ።ShareLatest podcast episodes'ሽቶ ኣመዝጊበ ብታሕጓስ ማልያይ ምስ ኣውጻእኩዎ ኣቦይ ኣይተሓጎሰን' ናይጀርያዊት ኣጥቃዒት ኣሲሳት ኦሾላዩክሬን ኣብ ርእሰ ከተማ ራሻ ኣብ ሞስኮ መጥቃዕቲ ድሮን ተካይድ ኣላ።ምስ ኤስ ቢ ኤስ ቋንቋ እንግልዝኛ ንመሃር፡ ብዛዕባ ክዳውንትን ፋሽንን ንዛረብሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (30 ሓምለ 2023)