መጠንቀቕታት ምልክታት ሕማም ልቢ ብምፍላጥን ስጉምቲ ብምውሳድን ካብ ሞት ምድሓን።

Female doctor checking heart beat of patient and recommend treatment methods and how to use medicine. Source: EyeEm

Credit: Beyene Weldegiorgis

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ልብኹም ክሳብ ክንደይ ጥዑይ ከምዘሎ ትፈልጡዶ? ሕማም ልቢ እቲ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ጠንቂ ሞት ብምዃኑ ጥዕና ልብኹም ከመይ ከምዘሎ ምፍላጥ ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ።

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