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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (05/05/16)

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Weekly Sport Source: Expressen/Supersport/Fotbolldirekt

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Published 5 May 2016 at 9:38am, updated 7 May 2016 at 4:17pm
By SBS Tigrinya
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ለስተር ሲቲ ምስ ስዊድናዊት ክለብ ኤኣይኬ ዝጻወት ኤርትራዊ ስዊድናዊ መንእሰይ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ትግደሰሉ: ኢትዮጵያ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ትቕይር፥ ዮሃንስ ሳህለ ብገብረመድህን ሃይለ ንግዚኡ ይትካእ::

Published 5 May 2016 at 9:38am, updated 7 May 2016 at 4:17pm
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ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ምስ ደገፍቲ ጋንታ ኤ.ኣ.ይኬ



 

ሽቶ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ኣብ ግጥም ጋንትኡ ኤ.ኣይ.ኬ ኣንጻር ኤልፍስቦርግ



 

ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ብዕድመ ዝነኣሱ ኣብ ዓመታት 2000 ሽቶ ምስ ዘመዝገቡ ተጻወቲ ኣብ ዝርዝር ይኣቱ 



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