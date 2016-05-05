ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (05/05/16)Play09:46ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Weekly Sport Source: Expressen/Supersport/FotbolldirektGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.48MB)Published 5 May 2016 at 9:38am, updated 7 May 2016 at 4:17pmBy SBS TigrinyaSource: SBSAvailable in other languages ለስተር ሲቲ ምስ ስዊድናዊት ክለብ ኤኣይኬ ዝጻወት ኤርትራዊ ስዊድናዊ መንእሰይ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ትግደሰሉ: ኢትዮጵያ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ትቕይር፥ ዮሃንስ ሳህለ ብገብረመድህን ሃይለ ንግዚኡ ይትካእ::Published 5 May 2016 at 9:38am, updated 7 May 2016 at 4:17pmBy SBS TigrinyaSource: SBSAvailable in other languagesኣሌክሳንደር ኢሳቕ ምስ ደገፍቲ ጋንታ ኤ.ኣ.ይኬ ሽቶ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ኣብ ግጥም ጋንትኡ ኤ.ኣይ.ኬ ኣንጻር ኤልፍስቦርግ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ብዕድመ ዝነኣሱ ኣብ ዓመታት 2000 ሽቶ ምስ ዘመዝገቡ ተጻወቲ ኣብ ዝርዝር ይኣቱ ShareLatest podcast episodes'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስርብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስዕዳጋ ምኻድን ምሽማትን ኣብ ፈረንሳ እናቖረርካ ኮይኑቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ