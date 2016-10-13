ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (13 10 2016)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Weekly Sport (Team Eritrea at Doha, Tamirat Tola in Sweden, Grand Berlin 10K, Ambassador Girma Asmerom

Weekly Sport (Team Eritrea at Doha, Tamirat Tola in Sweden, Grand Berlin 10K, Ambassador Girma Asmerom Source: Twitter.com, Martin-Nuver-Groningen, berlin-laeuft, UN

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Published 13 October 2016 at 2:53pm, updated 13 October 2016 at 3:10pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ገዲም ተጻዋታይ ኩዕሶ እግርን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ግርማ ኣሰመሮም ኣብ ኣስመራ ብኽብሪ ተቐቢሩ፥ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዶሓ 2016 ተጀሚሩ፥ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያን ኣትሌታት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ኣብ ዝተገብሩ ውድድራት ኣትለቲክስ ዝነኣድ ውጽኢት የመዝግቡ

Published 13 October 2016 at 2:53pm, updated 13 October 2016 at 3:10pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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