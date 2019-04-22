ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (22/04/2019)

Source: IAAF SBS Espresstribune Tadias
Published 22 April 2019 at 10:06pm
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ጋንታ ባየርን ሙኒክ ኣብ ኣፍሪቃ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ሓድሽ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከፊታ፡ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽግለታ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ዙር ቱርኪ ሳልሳይ ወጺኡ ንፈለማ ግዜ ንዕኡን ንሃገሩን ናይ ፖድየም ቦታ ረኺቡ፡ ኣብ ቻይና ኢትዮጵያዊት ኣፈራ ጎደፋይ ሓድሽ ክብረወሰን የሎው ሪቨር ኤስቹዋሪ ማራቶን ብምምዝጋብ ተዓዊታ፡ ፈይሳ ለሊሳ ኣብ ናይ’ዚ ዓመት ናይ ዓለምና ጸለውቲ ሰባት ዝርዝር (ታይም 100) ንዝተመርጸ ቀ/ሚ ኣቢይ ኣሕመድ ምስጋና ጽሒፉ፡ ተጻወቲ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ዝርዝር ሕጹያት ንስልማት ብሉጻት ተጻወቲ ናይ’ዚ ዓመት ዓብሊሎሞ፡
Published 22 April 2019 at 10:06pm
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