ሰሙናዊ መደብ ስፖርት

Source: IAAF Twitter
Published 28 January 2019 at 11:34pm
Source: SBS
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ፋጡማ ሳዶ ኣብ ኦሳካ ጌታነህ ሞላ ኸኣ ኣብ ዱባይ ዓወታት ማራቶን ኣመዝጊቦም፡ ማራቶን ዱባይ ዝፈጠሮ ሓጎስ፡ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ብሪጣንያ ኤርትራ ዝሓወሰት ናይ ቀደም ካርታ ኢትዮጵያ ዘለዎ ስእሊ ብምጥቃሙ ብርቱዕ ግብረ መልሲ ኣጋጢምዎ፡ ጸኒሑ ግን ይቕሬታ ሓቲቱ፡ ቅድድም ብሽክለታ ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብጋንታ ቀዳመይቲ ወጺኣ፡ ወዲ 18 ዓመት ቢንያም ግርማይ መድረኻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ፡ ሲራክ ተስፎም ከኣ ንጉስ ዓቐበት ኮይኑ፡ ሓዳስ ንግስቲ ጃፓን ተረኺባ፡ ንግስቲ ቴኒስ - ናዮሚ ኦሳካ: ዓወታ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ መጠን ፈተውታ’ውን ይበዝሑ’ለው
Published 28 January 2019 at 11:34pm
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