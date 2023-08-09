ፋሚሊ ሰትልመንት ሰርቪስ ዝሕቦ ደገፋት እንታይ እዮም፧ ምስ ኣቶ ልኡል ፍስሃየ

Leul Fesshaye

Credit: Beyene Weldegiorgis

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ንማሕበረሰባት ኣብ ኣውስትራሊያ እግሪ ንኽተኽሉ ብዝተፈላለዩ ትካላት ሓገዝ ይወሃብ እዩ። ሓደ ካብዞም ትካላት ብዛዕባ ዝኾነ ኣቶ ልኡል ፍስሃየ ካብ መልበርን ገሊጹልና ኣሎ።

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