ፋሚሊ ሰትልመንት ሰርቪስ ዝሕቦ ደገፋት እንታይ እዮም፧ ምስ ኣቶ ልኡል ፍስሃየ

ፋሚሊ ሰትልመንት ሰርቪስ ዝሕቦ ደገፋት እንታይ እዮም፧ ምስ ኣቶ ልኡል ፍስሃየPlay05:22 Credit: Beyene WeldegiorgisGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.72MB) ንማሕበረሰባት ኣብ ኣውስትራሊያ እግሪ ንኽተኽሉ ብዝተፈላለዩ ትካላት ሓገዝ ይወሃብ እዩ። ሓደ ካብዞም ትካላት ብዛዕባ ዝኾነ ኣቶ ልኡል ፍስሃየ ካብ መልበርን ገሊጹልና ኣሎ።ShareLatest podcast episodesመርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ምቕጻሉ ገሊጹ።( ጸብጻብ)ሕማም ወቕዒ (ስትሮክ)፡ ሳዕቤኑን ክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምቲታትን።እቲ እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ሱዳን ኣብ ባይቶ ጸጥታ ተዘትይሉ፡መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ከተማ ባሃርዳር ዝገብሮ ዝነበረ በረራ ከምዝሰረዘ ሎሚ ኣፍሊጡ። (ሓጸርቲ ዜናታት SBS 9 ነሓሰ 2023)