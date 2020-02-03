ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

በዓል ዘርኢሰናይ ታደሰን ኤልዮድ ኪፕቾገን ኣብ ፈተነ 'ማራቶን ብትሕቲ ክልተ ሰዓት' ዝተጠቕሙሎም ዘመናዊ ሳእንታት ብቕዓት የደንፍዑ ድዮም?

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World Athletics rules on hi tech running shoes

Source: Nikenews

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Published 3 February 2020 at 6:01pm, updated 3 February 2020 at 6:10pm
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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ (03/02/2020) * ኣብ ፖርቱጋል፡ ሰንበት ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ጉያ እግሪ መሮር ኤርትራውያን ኣትሌታት ብኽልቲኡ ጾታታት ዝነኣድ ውጽኢት ኣመዝጊቦም፡ * ኣብ ጋቦን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ 2020 ዕውት ዝኾነ ተሳትፎ ዘካየደት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ኣስመራ ተመሊሳ፡ መትከል ኢዮብ ትስፉው ዓመተ ቅድድም ምስ ጋንታ ተረንጋኑ ይጽበዮ፡ * ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ኣብ ግጥማት ላ ሊጋ ሽቶታት ምምዝጋቡ ይቕጽል፡ * በዓል ዘርኢሰናይ ታደሰን ኤልዮድ ኪፕቾገን ኣብ ፈተነ 'ማራቶን ብትሕቲ ክልተ ሰዓት' ዝተጠቕሙሎም ዘመናዊ ሳእንታት ብቕዓት የደንፍዑ ድዮም?

Published 3 February 2020 at 6:01pm, updated 3 February 2020 at 6:10pm
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