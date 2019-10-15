ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ጥምየት ንምውጋድ፡ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ምጉዳል

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An Egyptian man harvests wheat in Saqiyat al-Manqadi village in the northern Nile Delta province of Menoufia in Egypt, on May 1, 2019. (Photo by Mohamed el-Shahed / AFP) (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)

An Egyptian man harvests wheat in Saqiyat al-Manqadi village in the northern Nile Delta province of Menoufia in Egypt, Source: AFP

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Published 16 October 2019 at 10:36am
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ህዝቢ ዓለም ዉሑስ ቀረብ ምግቢ ክህልዎ እንተኾይኑ ብዝሒ ህዝቢ ክጎድል ኣለዎ ክብሉ ተጣበቕቲ ጸረ ጥምየት ገሊጾም። ኣብዚ እዋን 820 ሚሊዮን ህዝቢ ዓለም ጥሙያት ኮይኖም፡ ኣብ ገለ ክፋላት ኣፍሪቃ፡ ላቲን ኣመሪን ምዕራባዊ ኤሽያን ቑጽሪ ጥሙያት እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ። ኣውጻእቲ ፖሊሲ ብዝሒ ህዝቢ ዘጉድል መደብ ክሕንጽጹን ሕጽረት ቀረብ መግቢ ከይህሉ ንለውጢ ክሊማ ክቃለሱን ተጣበቕቲ ኣተሓሳሲቦም።

Published 16 October 2019 at 10:36am
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