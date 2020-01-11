ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

እቲ "ፈዋሲ ኤድስ" ዲክታተር መራሒ (ሞዛይክ ባህሊ)

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Published 11 January 2020 at 2:34pm
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ናይ ሎሚ መደብ ሞዛይክ ባህሊ መራሒ ጋምቢያ ዝነበረ ያሒያ ጃምዕ፡ ሕማም ኤድስ ክፍውስ ከምዝኽ እል ድሕሪ ም እዋጁ ዝሰዓበ ኩነታት ዘዘንቱ እዩ።

Published 11 January 2020 at 2:34pm
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