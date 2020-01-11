ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen እቲ "ፈዋሲ ኤድስ" ዲክታተር መራሒ (ሞዛይክ ባህሊ)Play12:26ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (22.77MB)Published 11 January 2020 at 2:34pmSource: SBS ናይ ሎሚ መደብ ሞዛይክ ባህሊ መራሒ ጋምቢያ ዝነበረ ያሒያ ጃምዕ፡ ሕማም ኤድስ ክፍውስ ከምዝኽ እል ድሕሪ ም እዋጁ ዝሰዓበ ኩነታት ዘዘንቱ እዩ።Published 11 January 2020 at 2:34pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር