ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን (1 ታሕሳስ 2016)

Horn of Africa News Source: Arabtoday; Historyfiles.co.uk
Published 30 November 2016 at 6:13pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
ኢትዮጵያ ዶባታ ከተኽብር ዓቢ ሓገዝ ጌሩ ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሞት ካስትሮ ሓዚኑ፡ መራሕቲ ግብጽን ኤርትራን ምትሕግጋዞም ከጠናኽሩ ተሰማሚዖም፡ ምርጫ ሶማል ብሰላም ክዛዘም መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዝሕግዝ ኣፍሊጡ፡ ውግእ ሓድሕድ የመን ንምዕራፍ ብው.ሕ.ሃ ክግበር ዝጸንሐ ጻዕርታት ዘበርዕን ስጉምቲ ዕጡቕ ሑቲ ሓድሽ ናይ ሓድነት መንግስቲ መስሪቱ፡ መንግስቲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣፍሪቃዊ ብሉጽ ኣየር ተባሂሉ ንሓምሻይ ግዜ ተሰሊሙ።
Published 30 November 2016 at 6:13pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
Share