ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን (18 01 2017)

HoA News (18 01 2017) Source: EastAfro PRI IFRC TimesLive Thisisafrica
Published 18 January 2017 at 6:13pm
By SBS Tigrinya
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ተጋዳላይን ህቡብ ደራፋይ ቋንቋ ትግረን ስዒድ ዓብደላ ኣብ ኣውስትራልያ ኢዱ ሂቡ፡ ሕጽረት መግቢ ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ብግቡእ ዘይተቓልሐ ዜናታት 2016ዩ ኔሩ ተባሂሉ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ ዋላኳ ዝለዓለ ጋግ ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻታትን ይሃልወኒ መዕቆቢ ስደተኛታት ምዃና ግን ብግቡእ ስለዘይተቓልሐ ኣይተፈልጠለይን ትብል፡ ኤውሮጳ ዝረግጹ ዘለው መሰነይታ ዘይብሎም ህጻናት ስለዝበዝሑ ኣስጋኢ ኮይኑ
Published 18 January 2017 at 6:13pm
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