ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን (18 01 2017)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

HoA News (18 01 2017)

HoA News (18 01 2017) Source: EastAfro PRI IFRC TimesLive Thisisafrica

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 18 January 2017 at 6:13pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages

ተጋዳላይን ህቡብ ደራፋይ ቋንቋ ትግረን ስዒድ ዓብደላ ኣብ ኣውስትራልያ ኢዱ ሂቡ፡ ሕጽረት መግቢ ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ብግቡእ ዘይተቓልሐ ዜናታት 2016ዩ ኔሩ ተባሂሉ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ ዋላኳ ዝለዓለ ጋግ ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻታትን ይሃልወኒ መዕቆቢ ስደተኛታት ምዃና ግን ብግቡእ ስለዘይተቓልሐ ኣይተፈልጠለይን ትብል፡ ኤውሮጳ ዝረግጹ ዘለው መሰነይታ ዘይብሎም ህጻናት ስለዝበዝሑ ኣስጋኢ ኮይኑ

Published 18 January 2017 at 6:13pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ

FRANCE-ECONOMY-MARKET

ዕዳጋ ምኻድን ምሽማትን ኣብ ፈረንሳ እናቖረርካ ኮይኑ

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ