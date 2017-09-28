ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን (28/9/2017)

Source: Bloomberg Southernchinamorningpost Aljazeera UN Africannews
Published 27 September 2017 at 10:53pm, updated 19 October 2017 at 2:24pm
Source: SBS
ቻይና ኣብ መሬት ጂቡቲ ንፈለማ ግዜ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይዳ፡ ኣንጎላ ሓድሽ ፕረዚደንት ሰይማ፡ ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ ልዑላዊ መሬተይ ገቢታ ክሳብ ሕጂ ብምሓዛ ኩነታት ሰላም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትዘርግ ኣላ ክትብል ከሲሳ፡ ሶማሊላንድ ከኣ ተወለድቲ ብሄረ ኦሮሞ ሶጊጋ ተባሂላ ብኢትዮጵያ ተኸሲሳ፡ ባይቶ ኡጋንዳ ምውሳኽ ዕድመ ስልጣን ንፕረዚደንት ዩወሪ ሙሰቨኒ ክዝቲ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ ናይ ጉስጥን ምስንዳው ወንበርን ባእሲ ተላዒሉ፡
Published 27 September 2017 at 10:53pm, updated 19 October 2017 at 2:24pm
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