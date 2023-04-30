Avustralya iflas eden göç sistemini yeniliyor

Domestic Travellers Experience Delays As Sydney Airport Faces Busiest Day In Two Years

SYDNEY, AUSTRALIA - APRIL 14: People queue on arrival at Sydney Domestic Airport ahead of the Easter long weekend on April 14, 2022 in Sydney, Australia. Thursday has been predicted to be the busiest day for domestic travel in two years, with 82,000 passengers set to pass through Sydney Airport today ahead of the Easter long weekend. (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images) Credit: Lisa Maree Williams/Getty Images

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Avustralya’nın göç sisteminin iflas ettiğini ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğunu belirten yetkililer, kapsamlı reform hazırlığı yapıyor. Sistemi inceleyen bir uzman paneli hükümete 38 maddelik bir değişiklik listesi sundu.

ÖNE ÇIKANLAR
  • En önemli değişikliklerden biri, işverenlerin sporsor oldukları göçmen çalışana ödeyecekleri asgari ücretin (Temporary Skilled Migration Income Threshold – TSMIT) 1 Temmuz’dan sonra yılda 53 bin dolardan 70 bin dolara çıkması.
  • İnceleme paneli Avustralya’nın kullandığı puan sisteminin her zaman en uygun göçmen adayını seçmediğini belirtti.
  • Federal hükümet üç seviyeli bir göçmen sistemi düşünüyor.
Avustralya’nın mevcut göç sisteminin iflas ettiği ve göçmenleri süitimle açık hale getirdiği belirtiliyor. İçişleri Bakanı Clare O'Neil reform önerilerini açıklarken mevcut sistemi bürokratik bir kabusa benzetiyor.

Göç sistemini inceleyen uzman paneli 38 ayrı değişiklik önerisi getirdi.

Eski başbakanlık müsteşarı Martin Parkinson panelin başındaydı. Hükümetin reformları uygulamasının yıllar süreceğini, sistemin devasa olduğunu ve reformun siyasal, yasal ve uygulama ayakları olacağını söylüyor.

Federal hükümet göç sistemini üç seviyeli yapma niyetinde.
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Yüksek nitelikli göçmenler için birinci seviyede hızlı bir vize süreci işleyecek.

İkinci seviyede orta gelir seviyesindeki nitelikli çalışanları kapsayacak ve yeni asgari ücret skalasından en fazla bu grup etkilenecek.

Üçüncü seviye de bakım sektöründe düşük maaşlı çalışanları kapsayacak. Bu seviyedeki göçmenler özellikle yaşlı bakım sektöründeki çalışan sıkıntısını gidermeye odaklanacak.

İşgücü piyasasını yakından takip eden Jobs and Skills Australia kurumu da doğrudan sürece dahil olup elindeki verilerle göç programını etkileyebilecek.
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