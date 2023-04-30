Avustralya iflas eden göç sistemini yeniliyor

ÖNE ÇIKANLAR En önemli değişikliklerden biri, işverenlerin sporsor oldukları göçmen çalışana ödeyecekleri asgari ücretin (Temporary Skilled Migration Income Threshold – TSMIT) 1 Temmuz’dan sonra yılda 53 bin dolardan 70 bin dolara çıkması.

İnceleme paneli Avustralya’nın kullandığı puan sisteminin her zaman en uygun göçmen adayını seçmediğini belirtti.

Federal hükümet üç seviyeli bir göçmen sistemi düşünüyor.

Avustralya’nın mevcut göç sisteminin iflas ettiği ve göçmenleri süitimle açık hale getirdiği belirtiliyor. İçişleri Bakanı Clare O'Neil reform önerilerini açıklarken mevcut sistemi bürokratik bir kabusa benzetiyor.





Göç sistemini inceleyen uzman paneli 38 ayrı değişiklik önerisi getirdi.





Eski başbakanlık müsteşarı Martin Parkinson panelin başındaydı. Hükümetin reformları uygulamasının yıllar süreceğini, sistemin devasa olduğunu ve reformun siyasal, yasal ve uygulama ayakları olacağını söylüyor.





Federal hükümet göç sistemini üç seviyeli yapma niyetinde.



Yüksek nitelikli göçmenler için birinci seviyede hızlı bir vize süreci işleyecek.





İkinci seviyede orta gelir seviyesindeki nitelikli çalışanları kapsayacak ve yeni asgari ücret skalasından en fazla bu grup etkilenecek.





Üçüncü seviye de bakım sektöründe düşük maaşlı çalışanları kapsayacak. Bu seviyedeki göçmenler özellikle yaşlı bakım sektöründeki çalışan sıkıntısını gidermeye odaklanacak.



