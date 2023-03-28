Додаткове щеплення у 2023-му: яка двовалентна вакцина вам підходить?

Key Points • Австралійці можуть отримати доступ до двовалентної вакцини Moderna BA.4/5 у квітні

• Двовалентні бустерні вакцини, орієнтовані на оригінальний варіант Omicron і варіант BA.1, доступні громадянам

Головний санітарний лікар Вікторії професор Бретт Саттон закликав жителів штату отримати бустерну дозу 2023 року, оскільки більшість з них мали останню Covid-вакцину півроку тому.



Професор Бретт Саттон:



Отримання бустерної дози схоже на підзарядку телефона, коли заряд батареї низький.

«Зараз хороший час, щоб підзарядити імунітет бустерною дозою, щоб підготуватися до зими», - каже професор Бретт Саттон.





Бустерна доза 2023 року доступна для всіх дорослих австралійців, які не хворіли на COVID-інфекцію або бустерну дозу протягом останніх шести місяців.





Вакцина також доступна для осіб у віці 5-17 років із супутніми захворюваннями, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.





Але як вирішити, яка з чотирьох двовалентних вакцин для них найкраща?





Правильна двовалентна

Департамент охорони здоров'я та догляду за людьми похилого віку Австралії заявив, що не просуває одну вакцину над іншою, або не надає переваг котрійсь із вакцин.





Клінічні рішення, що стосуються типів вакцин, є питаннями для окремих осіб та їх постачальників вакцин - Департамент охорони здоров'я та догляду за людьми похилого віку.





Однак критерії прийнятності, які поділяє Департамент, припускають, що особи у віці від 18 років можуть вибрати будь-яку з чотирьох двовалентних вакцин: Pfizer BA.1, Moderna BA.1, Pfizer BA.4/5 і Moderna BA.4/5.



Але ті, кому 12-18 років, можуть вибрати лише бівалентні BA.4/5.





Асоційований професор Stuart Turville з Інституту Кirbi при Університеті Нової Південної Валії заявив, що всі доступні вакцини підвищують захисні антитіла проти всіх циркулюючих вірусів.





«Одна річ, яка зрозуміла в ряді досліджень, полягає в тому, що вам потрібно бути за межами двох доз вакцини, щоб забезпечити рівні нейтралізуючих антитіл, щоб охопити лінії Omicron, які зараз перебувають в обігу», - виокремлює професор С. Тирвілл.





Дані Департаменту та Австралійської технічної консультативної групи з імунізації (ATAGI) показали, що двовалентні вакцини BA.4/5 виробляють вищі антитіла.





Антитіла

У відомстві заявили, що вакцина Pfizer BA.4/5 виробила майже в 2,9 рази вищі антитіла проти субваріантів BA.4/5 Omicron у вакцинованих нею людей, ніж тих, хто отримав оригінальну вакцину Pfizer. Дослідження проводилося серед дорослих у віці 55 років і старше.





"Нейтралізація новіших субваріантів BQ.1.1 і XBB.1 також була вищою, ніж з оригінальною вакциною", - йдеться в згаданому дослідженні.





У відомстві заявили, що дані клінічних випробувань Moderna показали, що двовалентна вакцина BA.4/5 виробляла в 5,1- 6,3 рази більше антитіл проти субваріантів BA.4/5, BQ.1 і XBB Omicron, ніж у тих, хто раніше отримував оригінальну вакцину Moderna або двовалентну вакцину BA.1. Дослідження проводилося серед людей у віці від 18 років.





Асоційований професор Jane Frawley із University of Technology Sydney заявила, що жителі, які мають на це право, можуть віддати перевагу вакцинам BA.4/5 перед оригінальними бустерами.





«Нові двовалентні вакцини краще відповідають поточним циркулюючим субваріантам і краще захищають нас від COVID-19» , - сказала вона.





Госпіталізація, смерть та ризики для безпеки

Департамент охорони здоров'я та догляду за людьми похилого віку Австралії, цитуючи недавнє дослідження в США, заявив, що ефективність вакцини BA.4/5 проти госпіталізації або смерті становить 62 відсотки в порівнянні з оригінальним бустером, який становив близько 25 відсотків:



Короткострокові дані про безпеку як для двовалентних вакцин Pfizer, так і для Moderna BA.4/5 були схожі на оригінальні вакцини при використанні в якості бустера.

"Про жодні нові або несподівані сигнали щодо безпеки не повідомлялося", - йдеться у повідомленні.



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Австралійська технічна консультативна група з імунізації заявила, що не було зв'язку між двовалентною вакциною Moderna проти BA.4/5 і тромботичним інсультом (викликаним тромбами в артеріях, що постачають кров до мозку).





"Дуже малий ризик міокардиту (запалення серця) або перикардиту (запалення мембрани навколо серця) після двовалентної вакцини Moderna BA.4/5 не видається більшим, ніж ризик після першої бустерної дози оригінальної вакцини Moderna або бустерної дози двовалентної вакцини Pfizer BA.4/5 у осіб у віці 12 років," - йдеться в заяві ATAGI.





В окремій заяві 8 лютого ATAGI, вищий консультативний комітет Австралії з питань вакцин, зазначив, що ризик вакцини Pfizer BA.4/5 схожий на її BA.1 і оригінальну вакцину при використанні в якості бустера.





Побічні реакції після двовалентного BA.4/5 Pfizer у вигляді другої бустерної дози включали біль у місці ін'єкції (68,5%), втому (56,4%), головний біль (41,4%), біль у м'язах (25,8%), озноб (16,9%), біль у суглобах (13,4%), лихоманку (7,3%), набряк місця ін'єкції (5,4%), почервоніння місця ін'єкції (4,8%) та лімфаденопатію (0,3%) ( ATAGI).





Наявність вакцин

Уряд Австралії забезпечив постачання 10 млн доз двовалентної вакцини Pfizer BA.4/5. Вона доступна для австралійців, які мають на це право, через канали первинної медичної допомоги з 6 березня.





Очікується, що три мільйони доз вакцини Moderna проти BA.4/5 будуть доступні з квітня.





Вакцини Moderna та Pfizer Bivalent Original/Omicron BA.1 доступні для тих, хто має право на їх отримання і хто хоче отримати своє додаткове щеплення (бустер) тепер. - Департамент охорони здоров'я та догляду за людьми похилого віку.





BA.4/5 як первинні дози

Деякі країни, включаючи США, розглядають вакцини проти BA.4/5 як первинні дози.



У відомстві заявили, що не всі країни мають однакові рекомендації щодо вакцин проти COVID-19, і всі приймають свої рішення на основі різних факторів.



"Попередня реєстрація двовалентних вакцин лише підтримує їх використання в якості бустерної дози в даний час" , - йдеться в повідомленні.





Асоційований професор Stuart Turville сказав, що важко передбачити наступний варіант вірусу і чим він буде відрізнятися від нинішніх. "Однак минуло багато часу з тих пір, як початковий варіант був поширений, і рух до двовалентних доз дійсно має сенс", - сказав він.





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