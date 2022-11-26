Рівень інфікування COVID може сповільнюватися, але ризик залишається

Highlights Швидкість зараження може сповільнюватися

Але ризик зараження продовжується

Виборці Вікторії з COVID-19 зможуть проголосувати на автопроїзді

У Новому Південному Уельсі цього тижня у 27 750 людей діагностували COVID-19, що на 17,6% більше, ніж минулого тижня. ПЛР-тестування на COVID-19 також зросло на 16,8%.





Тоді як у штаті Вікторія було зареєстровано 22 281 новий випадок, що на 9,5 відсотка більше, ніж за попередній звітний період. Однак кількість смертей у штаті зросла з 46 минулого тижня до 68 цього тижня.



NSW Health каже, що хоча кількість випадків і ПЛР-тестів продовжує зростати, темпи, здається, сповільнюються.





«Це відповідає національній тенденції», — каже NSW Health





Заступник головного медичного працівника професор Майкл Кідд, який говорив з SBS на початку цього тижня, попередив, що навіть при зниженні числа в країні щодня спостерігатиметься значна кількість інфікованих.





«Ризик зараження все ще зберігається», — каже професор Кідд.





COVID-інфекції триватимуть і після Нового року, додає він.



У суботу виборці Вікторії з COVID-19 зможуть проголосувати на проїзді на північному заході Мельбурна.





Вам потрібно буде надати підтвердження позитивного результату швидкого тесту на антиген (RAT) або повідомлення від Департаменту охорони здоров’я, яке підтверджує позитивний результат ПЛР-тесту.



За даними ABC, у Західній Австралії в будинках для літніх людей зростає кількість заражень COVID, причому за останні два місяці їх кількість зросла втричі.





Завжди тримайте маску під рукою, щоб мати можливість носити її в багатолюдних закритих приміщеннях, наприклад у ліфтах, у громадському транспорті та в інших місцях з інтенсивним рухом. Подумайте над тим, щоб носити їх, якщо ви відвідуєте місця високого ризику або людей, які мають вищий ризик серйозних захворювань у разі інфікування.





У Новому Південному Уельсі маски необхідно носити в усіх лікарняних приміщеннях.



Цього тижня кількість нових випадків COVID у світі знизилася на 5 відсотків порівняно з попереднім звітним періодом. Відповідно до щотижневого епідеміологічного звіту ВООЗ, кількість смертей за тиждень також зменшилася на 13 відсотків.





Японія, Республіка Корея, США, Франція та Китай повідомили про найбільшу кількість випадків COVID-19 на рівні країни.





У Китаї зафіксовано найбільший спалах COVID за останні 6 місяців із застосуванням локального карантину





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Зареєструйте свої результати RAT тут, якщо ви позитивні





Перш ніж вирушити за кордон, ознайомтеся з останніми вимогами та порадами щодо подорожей.



Ось трохи допомоги для розуміння жаргону COVID-19 вашою мовою.

