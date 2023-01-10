П'ять можливостей отримання австралійських віз на 2023 рік

Федеральний уряд під керівництвом лейбориста Ентоні Албанізі вже вніс деякі суттєві зміни в міґраційну політику Австралії і почав боротися з візовим відставанням з моменту вступу на посаду в травні минулого року.





А у 2023 році може бути ще більше змін, коли уряд пообіцяв подивитися на ефективність списків щодо кваліфікованих міґраційних професій, які, на думку деяких аналітиків і міґраційних експертів, застаріли.





Останнє оновлення поточного списку кваліфікованих міґраційних професій було зроблено 11 березня 2019 року, коли почалася пандемія COVID-19.





Отже, незабаром після приходу до влади лейбористський уряд оголосив про збільшення програми постійної міґрації в 2022/23 році з 160 000 до 195 000 місць для отримання кваліфікованих і сімейних віз.





Жовтневий бюджет виявив, що кількість кваліфікованих віз, доступних в рамках міґраційної програми, значно зросте з 79 600 до 142 400.





Урядом також анонсовані зміни до тимчасового дефіциту кваліфікованих спеціалістів (навичок за спеціальностями, Temporary skill shortage (TSS) subclass 482 visas) візи підкласу 482, які дозволять людям подавати документи на постійне проживання, зняття вікових обмежень для власників віз катеґорії 457 (457 visa holders) та розширення права на отримання віз для роботи у час відпочинку підкласу 462 (subclass 462 working holiday maker visas) .







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Зовсім недавно з'явилися повідомлення про те, що понад 19 000 біженців за візами тимчасового захисту (temporary protection visas) нарешті зможуть подати заявку на постійне проживання в Австралії, з оголошенням, яке буде зроблено в новому році. Але прес-секретар Департаменту внутрішніх справ заявила, що це ще не було підтверджено урядом.





Ось п'ять ключових візових можливостей в Австралію на 2023 рік.





1. Нова віза для певних країн





Нова віза буде введена в липні 2023 року, що надацть 3 000 місць для міґрантів, які мають право на міґрацію з тихоокеанських країн - Pacific countries and Timor Leste.





будуть розподілятися шляхом голосування щороку. Ці візи будуть запропоновані на додаток до місць, доступних у програмі постійної міґрації Австралії.







Workers from Pacific countries such as the Solomon Islands will have access to a new Australian visa from 1 July 2023. Source: AP / Mark Schiefelbein

2. Пріоритетна обробка для новозеландців





Новозеландці, які проживають в Австралії, отримають вигоду від пріоритетної обробки заявок на отримання кваліфікованої незалежної ( підклас 189 ) візи - Skilled Independent ( Subclass 189 ) visa - в новозеландському потоці.





Департамент відкинув певні візові вимоги, включаючи те, що заявники повинні проживати в Австралії не менше п'яти років і що вони відповідають певним пороговим значенням оподатковуваного доходу, а також критеріям охорони здоров'я.





Департамент припинив прийом нових візових заявок з 10 грудня 2022 року до 1 липня 2023 року, щоб обробити відставання з поданих заяв, які вже є в системі.







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«Наступні запроваджені впорядкувальні заходи визнають, що ця група громадян Нової Зеландії є довгостроковими жителями Австралії, працювали тут і сприяли економічному відновленню Австралії під час пандемії COVID-19», - йдеться у повідомленні на Сайті департаменту





Ті, кому видадуть візи, зможуть швидше отримати доступ до переваг постійного проживання, включаючи негайний доступ до Національної схеми страхування інвалідності та автоматичне австралійське громадянство для своїх дітей, народжених в Австралії.





Ті, хто отримав візу з Нової Зеландії, також матимуть прискорений шлях до громадянства з 1 січня 2023 року.





3. Візи, спонсоровані штатами, для міґрації





Колишній секретар Департаменту імміґрації Абул Рівзі сказав, що кількість віз, доступних через штати і території, різко збільшиться завдяки більшому реґіональному розподілу.





«Що я помічаю, так це те, що деякі штати насправді намагаються забезпечити це досить швидко, і тому багато з них вносять зміни, щоб зробити свої системи швидшими», – сказав пан Рівзі.





Представник Міністерства внутрішніх справ повідомив, що встановлено рівень планування на 31 000 місць для отримання віз у штатах і території (підклас 190) - state and territory nominated visas ( subclass 190 ) в 2022/23 році, а також ще 34 000 місць в реґіональній категорії ( підклас 491 )- regional category ( subclass 491 ), більшість з яких номіновані урядами штатів і територій.





Буде ще 5 000 віз для програми бізнес-інновацій та інвестицій ( підклас 188 ) – the business innovation and investment program ( subclass 188 ).





Ще в 2018/19 році до того, як пандемія COVID-19 різко вплинула на міґраційні показники Австралії, було надано близько 25 346 стейтових і територіальних віз і лише 647 кваліфікованих реґіональних віз.



A breakdown of the skilled visas available in the 2022/23 budget. Штати і території мають все більше послаблень у їх критеріях - increasingly relaxed many of their criteria , включаючи їх списки кваліфікованих професій, щоб полегшити людям подачу документів на візи, номіновані штатами і територіями.





Однією з найбільших переваг візи, спонсорованої штатами і територіями, є не прив'язка до конкретного роботодавця, але заявники повинні бути молодше 45 років, а також повинні знайти собі самі роботу.





"Раніше опубліковані бали та посібники з досвіду роботи для кваліфікованої номінованої візи (підклас 190)- Skilled Nominated visa (subclass 190) були видалені у зв'язку з підвищеною доступністю кваліфікованої незалежної візи (підклас 189) - Skilled Independent visa (subclass 189) Департаментом внутрішніх справ", - йдеться у повідомленні на Веб-сайті уряду NSW





Пан Рівзі сказав, що він очікує, що в цьому фінансовому році набагато більша кількість людей також отримає кваліфіковані незалежні візи (підклас 189), порівняно з останніми двома роками, коли COVID-19 закрив кордони Австралії.





4. Полегшено возз'єднання сімей





Уряд пана Альбанізі полегшив правила для возз'єднання сімей, запровадивши партнерські візи , орієнтовані на попит, у 2022/23 році.





Це означає, що нема обмежень щодо кількості цих виданих віз. Департамент оцінює, що в цьому фінансовому році видасть близько 40 500 партнерських віз.





Дитячі візи також мають попит, і очікується, що буде видано приблизно 3,000 віз.





5. Зміна щодо обробки документів на отримання віз





Кваліфіковані заявки на візу для вчителів та медичних працівників - Skilled visa applications for teachers and healthcare workers - зараз оцінюються лише через три дні після того, як уряд припинив використовувати Список пріоритетних міґраційних кваліфікованих професій (PMSOL) для ранжування заявок.





Міністерська директива No 100, запроваджена 28 жовтня 2022 року, встановила нові правила пріоритезації заявок. Заявки зараз розглядаються в наступному порядку черговості:





1. Заяви для людей медичних або викладацьких професій;





2. Для віз, спонсорованих роботодавцем, заявники, номіновані затвердженим спонсором з акредитованим статусом;





3. Ті, що призначені для конкретно визначеної реґіональної території;





4. Для підкласів постійних та тимчасових віз, візових заяв, які зараховуються до міґраційної програми, за винятком візи підкласу 188 (бізнес-інновації та інвестиції (тимчасові);





5. Всі інші візові заяви.





У межах кожної катеґорії пріоритет надається заявникам, які перебувають за межами Австралії, для подання заяв на тимчасові та постійні візи за кваліфікаціями.





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У Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що зміна означає, що заявки будуть оброблятися швидше.





"Особливо для критичної візи тимчасового дефіциту спеціалістів за певними професійними навичками, яка призначена для швидкого реагування на потреби ринку праці", - сказав представник департаменту внутрішніх справ Австралії.





Огляд міґраційної системи буде проведено у 2023 році





Експерти та користувачі критикують величезні відставання та складність міґраційної системи Австралії, які бачили як деякі люди місяцями чекають, щоб отримати схвалення віз





Очікується, що у 2023 році три експерти проведуть комплексний огляд міґраційної системи Австралії з проміжним звітом, який очікується до кінця лютого, і остаточною стратегією до кінця березня/квітня.





Уряд найняв додатковий персонал, щоб допомогти з оформленням віз, довівши візове відставання Австралії, яке колись становило майже мільйон заявок, до 600 000.





"Нарощуючи процес роботи в Міністерстві внутрішніх справ і наймаючи понад 400 додаткових співпрацівників, я з гордістю можу сказати, що зараз ми обробили понад чотири мільйони віз з моменту приходу в уряд", - заявив Міністр з питань імміґрації, громадянства та багатокультурних справ Ендрю Джайлз.





"Це мало величезне значення для життя австралійців, знову пов'язаних з близькими перед Різдвом, і для вирішення проблеми нестачі людей з професійними навичками, яка вплинула на всіх нас".





Minister for Immigration, Andrew Giles. Source: AAP / Mick Tsikas Пан Різві сказав, що великою проблемою на 2023 рік є потенційне уповільнення зростання зайнятості та зростання безробіття, яке проґнозує Казначейство. За проґнозами, безробіття становитиме 4,5% до 2023-24 та 2024-25 років, що вище поточного показника у 3,5%, зафіксованого у листопаді 2022 року.





"Питання, яке у мене виникає, полягає в тому, чи збереже уряд міґраційну програму на поточному рівні, якщо проґнозам Казначейства вірити?" – наголошує пан Різві.





Пан Різві також сказав, що не виключено, що уряд оголосить про скорочення кількості кваліфікованих віз, доступних в рамках травневого бюджету, якщо стане нервувати з приводу ринку праці.





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«Щоразу, коли в минулому спостерігався різкий спад в австралійській економіці, уряди завжди скорочували міґраційну програму, як годинниковий механізм», - сказав він.





Пан Джайлз сказав, що уряд перегляне міґраційну систему Австралії, щоб переконатися, що вона йде в ногу з часом.





«Нам потрібна система, яка залучає і утримує таланти, система, яка є простою, ефективною і доповнює навички, існуючі в Австралії», - сказав він.





«Міжнародна мобільність вже важлива для економічної діяльності. Для Австралії це значення з часом буде продовжувати зростати».





Наприкінці минулого року пан Джайлз також оголосив про продовження дозволу працювати людям у час відпочинку з одним роботодавцем протягом тривалості візи для підтримки австралійських роботодавців протягом літа.





«Візи для працюючих відпочивальників, які подають документи за межами Австралії, доопрацьовуються менш ніж за один день», - сказав він.





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