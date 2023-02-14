Олег був комсомльцем в Радянському Союзі. Тепер він дає роботу українцям, які рятуються від російської війни

Oleg Sutulov is behind the counter at his Ukrainian café in northern Sydney.





40-місне кафе у Waitara називається Mavka («Мавка»), названа за традиційною української народною казкою-легендою. Кафе відкрили наприкінці минулого року з дуже важливою місією.





«Ми почали з того, що наймали лише Українських біженці в , тому що багато хто бореться з труднощами тут", - розповідає 54-річний чоловік для SBS News.





"Австралія - щаслива країна, але також дуже дорога країна. Отже, щоб мати тут гідне життя, їм потрібно мати хорошу роботу на довший час».





Пан Сутулов каже, що він дуже сильно відгукнувся на оголошення про роботу в соціальних мережах і допоки найняв шість-сім молодих українців для праці.





Staff at Mavka cafe in Sydney's Waitara. Credit: SBS / Sandra Fulloon Усі вони втекли з України з початку війни у лютому 2022 року, прибувши того ж року до Австралії з невеликою кількістю речей і ще з мізерною сумою грошей.





«Їм дійсно важко, є культурний шок, їм конче потрібні гроші, фінансова підтримка, – каже пан Сутулов.





Наразі до Австралії прибуло понад 4 000 українців, з 8 000 виданих віз міґраційною службою за відгуком на кризу Федерального уряд Австралії - Візи





Серед молодої команди «Мавки» – бариста Максим Кобзар. 26-річний хлопець втік з Києва в травні минулого року разом зі своєю сестрою, але спогади про російські обстріли залишаються яскравими.





"Ми просто ховалися в підвалі, а в будинку були діри від ракетних ударів", - каже він, відпочиваючи від приготування кави. – Це було настільки небезпечно, що наші батьки вирішили, що було б добре, якби ми поїхали кудись у безпечне місце за межі України».





Barista Maksym Kobzar at Mavka cafe. Credit: SBS / Sandra Fulloon Максим прибув до Австралії в травні минулого року і, маючи обмежені знання англійської мови, зіткнувся з новими проблемами і пошуком роботи.





«Дуже важко знайти якусь першу роботу, щоб здобути досвід всередині Австралії.





"Тому я дуже вдячний. Я люблю цей колектив. У нас тут чудова команда, всі ми тут українці.





"Тому я почуваюся комфортніше, коли намагаюся покращити свою англійську".





READ MORE Prima ballerina Iana Salenko visits Australia with mission to help Ukrainians impacted by war

Його роботодавець, пан Сутулов, знає про труднощі, пов'язані з пристосуванням до життя на новій землі.





Він прибув зі своєю дружиною Оксаною 18 років тому через Ізраїль. Він все ще працює ІТ-підрядником, поки працює над удосконаленням кафе.





"У нас є піки у деякі вечори, коли ми повністю заброньовані, і, на жаль, змушені відправляти людей", - каже він.





A customer inside Mavka cafe. Credit: SBS / Sandra Fulloon «Але кафе не завжди є дуже зайнятим відвідувачами, воно йде вгору-вниз, вгору-вниз».





Новий заклад відкрився в жовтні 2022 року і є одним з тих, що переживають зміни у кар’єрному становленні, які визначають його життя.





Життя в Радянському Союзі





Пан Сутулов народився в Києві, коли Україна входила до складу колишнього Радянського Союзу. Він виріс, розмовляв російською мовою та сповідував комуністичну ідеологію.





"Я був гордим членом тамтешньої молодіжної комуністичної організації, одягнений у червону хустку і марширував", - каже він.





«Ми пишалися своєю країною, тому що більше нічого не знали, і нас вчили, що погані капіталісти на Заході намагаються нас знищити».





Україна відновила свою незалежність, коли Радянський Союз розпався в 1991 році, змусивши багатьох на кшталт пана Сутулова адаптуватися.





READ MORE Ukraine: The history of the former Soviet state since gaining independence in 1991

Пан Сутулов 15 років навчався музиці, отримавши диплом у консерваторії музики в Києві. Але його плани продовжити кар'єру в музиці зірвалися, коли Радянський Союз розпався.



«Дуже багато людей втратили роботу, свої доходи, свої перспективи, - каже він.





Oleg Sutulov with his daughter Anastasia, 17. Credit: SBS / Sandra Fulloon "Але ми мусіли виживати. Тому ми дешево купували речі в Радянському Союзі, і везли їх дорогою до Польщі, а потім привозили тверду валюту назад. Повірте, професори, викладачі та багато висококваліфікованих людей робили це, тому що не було іншого способу вижити».



Чому Олег перестав говорити російською

Змінилася не лише економіка України. Пан Сутулов каже, що багато людей почали ставити під сумнів репресивні комуністичні правила.





"Це було не миттєво. Це був процес", - каже він. - До 1991 року нас змушували відчувати, що говорити українською соромно. Вони давали нам відчуття, що якщо ми говоримо українською, то ми селюхи, і не дуже добре освічені".





READ MORE What could happen with Russia and Ukraine in 2023 and how could it impact Australia?

У молодості пан Сутулов «хотів свободи» і «шукав способи відчути життя поза бар'єрами, які вони побудували для нас».





Остаточно він міґрував до Австралії в 2005 році та може вільно володіти російською мовою. Однак, коли Росія вторглася в Україну минулого року, він прийняв рішення, якого дотримується досі.



READ MORE This Australian mum has helped relocate 300 Ukrainians fleeing their homeland

"Я просто більше не відчував себе правильним говорити російською, тому просто перестав говорити російською", - каже він.





«Українці борються за нашу свободу, і їм важко. Коли я розмовляю з людьми в Україні, вони кажуть: "Це зима і у нас немає опалення, але у нас є дрова. Отже, будемо зрізати деревину. У нас немає світла. Гаразд, ми виживемо, ми виживемо.



"Росіяни думають, що можуть зламати нас зараз. Але вони лише роблять українців більш рішучими".





Обмін українською культурою через їжу

Пан Сутулов каже, що ділитися своєю культурою в Австралії через їжу – це один із способів підвищити обізнаність про боротьбу України за свободу.





«Минулого року не так багато австралійців навіть знали, де є Україна, але це змінюється, – каже він.





"Місцеві жителі снідають з нами і вивчають кілька українських слів. І вони демонструють нам підтримку і вдячність».





ion."



A traditional Ukrainian dish of meat filled crepes. Credit: SBS / Sandra Fulloon У кафе пана Сутулова подають традиційні страви - голубці з картоплею і грибні пельмені серед найпопулярніших.



Більшість страв засновані на сімейних рецептах, переданих через покоління.





"Це їжа так, як її робить бабуся", - каже свекруха Олега пані Ніла.



"Ми просто робимо те, що можемо, роблячи їжу з любов'ю. І так, людям це подобається".





Neila Sutulov does a lot of the cooking. Credit: SBS / Sandra Fulloon 17-річна донька пана Сутулова Анастасія неподалік закінчує середню школу, а також працює офіціанткою у «Мавці».





"Я дуже пишаюся тим, що зробив мій батько. Це була велика й важка робота, і це зайняло багато часу та зусиль, але це окупилося.





«Коли люди тут обідають, вони часто запитують, як сказати «спасибі» українською мовою, а потім розмовляють з нами. Отже, ми починаємо отримувати більше тяги до України".





«Маленький острівець України» посеред Австралії

Володимир Чорненький – один із постійних клієнтів кафе. Він також з Києва.





"Цей ресторан схожий на маленький острівець України, посеред Австралії", - каже він, насолоджуючись блінчиками, наповненими м'ясом.





Mavka customer Volodymyr Chornenkyi. Credit: SBS / Sandra Fulloon "Я дуже сумую за своєю країною. І коли ти приходиш сюди, бачиш цю їжу, і мені здається, що ти повертаєшся додому».





Пан Чорненький є одним із тих, хто боїться за друзів та родину, які все ще перебувають в Україні, коли війна наближається до свого похмурого рубежу, через рік конфлікту, 24 лютого, без кінця.





"Мої тітки і дядьки все ще там, і я телефоную їм майже щодня. І ви чуєте сирени і ракети", - каже він.





"Кілька днів тому був вибух, можливо, за п'ять кілометрів від мого будинку. Воно все так ще є, але як довго?".



READ MORE Australians are opening their homes to Ukrainian refugees. This Sydney couple is among them

Пан Сутулов каже, що залишається впевненим у перемозі.





«Війни виграють люди, які мають мотивацію. І немає мотивації всередині того, хто зараз воює на російській стороні", - каже він.



