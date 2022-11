Австралійські змії та павуки: Що потрібно знати та як діяти в разі укусу

Available in other languages

Найголовніше Укус будь-якого великого чорного павука слід трактувати як отруйний

Будь-який укус змії слід розглядати як потенційно небезпечний для життя та негайно накласти тугу пов’язку

Невідкладну медичну допомогу можна отримати будь-де в Австралії, навіть у віддалених районах

Австралія має жахливу репутацію щодо кількості отруйних тварин, але коли мова заходить про павуків, вважають, що їй повезло.





Пояснює медичний директор Інформаційного центру з отруєнь Нового Південного Уельсу Даррен Робертс:





«Насправді нам пощастило в Австралії, адже лише воронковий павук є справді небезпечним. Хоча вважається, що червоні павуки токсичні, їх укуси можуть викликати нездужання, ймовірність смерті або навіть серйозного отруєння, що потребує госпіталізації, дуже низька. Тому всі інші павуки в Австралії зазвичай вважаються малотоксичними або нетоксичними».



Австралійська вдова Credit: Getty Images/Jenny Dettrick Незважаючи на те, що червоний павук є отруйним, наслідки розвиваються годинами й не потребують медичного втручання, якщо немає ознак інфекції чи загострення симптомів.





Перша допомога при укусі австралійської вдови така ж, як і при будь-якому іншому павуку, за винятком воронкового.



Змії переважно не заповзають всередину будинків Credit: Getty Images/Andrew Balcombe / EyeEm

Перша допомога при укусі павука

Потрібно промити область антисептиком, впевнитися, чи ви маєте щеплення від правця, а далі просто спостерігати та чекати. Симптоми, якщо вони й з’являються, розвиваються повільно і не завжди вимагають звернення по медичну допомогу.





Найпоширенішим симптомом є біль на місці укусу. Для його полегшення рекомендовано безпосередньо на місце укусу на 15 хвилин накласти холодний компрес або пакет з льодом (загорнутий в чисту тканину).





Люди можуть не відчути укус павука Credit: Getty Images/Stefania Pelfini, La Waziya Photography При укусах воронкових павуків симптоми значно відрізняються.





Укуси воронкових павуків є болючими. При укусі він впорскує отруту. І досить швидко, через 30-60 хвилин починають проявлятися симптоми: біль, прискорене серцебиття, пітливість, задишка, поколювання навколо губ, іноді слабкість у м’язах і тремор. Шон Френсіс, лікар Квінслендського відділення Royal Flying Doctor Service

Контактів з воронковим павуком варто остерігатися, оскільки їх укуси викликають небезпечне для життя отруєння, яке розвивається дуже швидко. Credit: Getty Images/Image Created by James van den Broek При укусі воронкового павука спершу потрібно накласти тугу імобілізуючу пов’язку, яку зав’язуємо навколо місця укусу, а потім вгорі та внизу. Це пов’язка, не джгут. Людина має лежати нерухомо, доки не приїде швидка допомога.





При укусі воронкового павука потрібно покласти людину, оскільки рух пришвидшує поширення отрути по тілу. У деяких регіонах машини швидкої допомоги мають протиотруту, оскільки важливо її швидко ввести ще до приїзду в лікарню.



При укусі воронкового павука потрібно накласти тугу імобілізуючу пов’язку Credit: Getty Images/Lisa Maree Williams / Stringer

Що робити, якщо ви перебуваєте у віддаленій місцевості?

Лінія RFDS Telehealth за номером 1300 69 7337 є першою точкою звернення за консультаціями при проблемах із здоров’ям, тоді як дзвінки з лінії три нулі (000) перенаправляються на цю лінію, коли пацієнтам потрібна аеромедична допомога, зокрема при укусах змій та павуків.





"Служба аеромедичної допомоги — це послуга, яка надає пацієнтам необхідну допомогу. Така допомога потрібна при укусах змій і павуків. І багато наших пацієнтів знаходяться в місцях, де вони не можуть її отримати. Таким чином, ці пацієнти телефонують безпосередньо нам, вони говорять з лікарем по телефону, лікар надає їм консультацію, першу допомогу, а потім вирішить якого догляду потребує пацієнт яким чином та куди його перевезти", - поясноює Доктор Френсіс.





У сільській місцевості всі укуси змій вважаються отруйними. Однак у разі укусів павуків, які є досить поширеними, медичні працівники перед викликом допомогу оцінять симптоми.





"При зверненнях про укус змій ми навіть за відсутності симптомів, ми діємо як при отруйних, адже так безпечніше. При укусах павуків, мабуть, трохи складніше. Часто тип павука чи тип травми невідомий. Отже, чи це вдова, чи воронковий, чи інший тип павука, часто це просто «Я стурбований, мене вкусив павук, я не почуваюся добре". Отже, коли є більше симптомів, ніж просто біль у цьому місці, це викликає занепокоєння. Це змушує нас приділити більше уваги та надати допомогу", – пояснює медик.



При зверненнях про укус змій у відалених місцевостях лікарі діють як при отруйних Credit: Getty Images/kristianbell

Перша медична допомога при укусі змії

За статистикою смертельні укуси змій зустрічаються рідко. Останні дані показують, що в Австралії на кожні 3000 укусів змій припадає в середньому дві смерті на рік.





Деякі укуси сухі, тобто змія завдає удару, але отрута не виділяється. Однак кожен укус змії слід розглядати як потенційно отруйний.





Доктор Френсіс описує три необхідні кроки: накласти стрічку для іммобілізації під тиском, шинування для знерухомлення укушеної кінцівки та виклик служби три нулі (000).





Що робити при зустрічі зі змією

Змії зазвичай не нападають, якщо не відчувають загрози жанні Ходжсон, ловець змій у регіональній Вікторії.

"Не потрібно шуміти тому, що змія може відчути загрозу і обороняючись нападе на вас, як самозахист. Дайте про себе знати, рухаючись. Наприклад, якщо ви перебуваєте в межах, скажімо, двох-трьох метрів, просто відступайте від неї. Якщо ви випадково на ній стоїте, коли йшли і раптом вона у тридцяти сантиметрах, просто стійте на місці. Нехай вона рухатиметься далі. Просто ще не помітила вас", - пояснює ловець змій Джанні Ходжсон.



