У Мельбурні співатимуть Колядки при Свічках

Про те, як і коли цього року співатимуть українських колядок та вітатимуть св. Миколая розповідає Фелікс Фігурек, член парафіяльної ради катедральної парафії в Мельбурні.



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