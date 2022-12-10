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У Мельбурні співатимуть Колядки при Свічках

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Carols by Candlelight at Melbourne Cathedral

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Published 11 December 2022 at 9:36am
By Mariana Watson
Source: SBS
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Різдвяні свята завжди був часом насиченим подіями в українській громаді. Два останні роки через обмеження пандемії деякі з заходів було скасована або вони проводилися у менших масштабах. Одними з них є Колядки при Свічках і прихід Святого Миколая, які традиційно відбуваються при Катедрі св. верх. апп. Петра і Павла у Мельбурні.

Published 11 December 2022 at 9:36am
By Mariana Watson
Source: SBS
Available in other languages
Про те, як і коли цього року співатимуть українських колядок та вітатимуть св. Миколая розповідає Фелікс Фігурек, член парафіяльної ради катедральної парафії в Мельбурні.
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