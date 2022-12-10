У Мельбурні співатимуть Колядки при Свічках

Про те, як і коли цього року співатимуть українських колядок та вітатимуть св. Миколая розповідає Фелікс Фігурек, член парафіяльної ради катедральної парафії в Мельбурні.
Дізнайтеся більше
На саміті НАТО обговорили перспективи вступу України в Альянс
Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою
***
Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів
Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу
Долучайтеся до нашої спільноти у