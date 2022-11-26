Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою

У цьому подкасті ми говоримо з книговидавцем із Сіднея Світланою Яковенко. Вона є засновницею австралійського видавництва Sova Books, яке займається перекладом на англійську мову і публікацією книжок українських авторів.



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