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Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою

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Sova Books

Видавництво Sova Books займається перекладом українських авторів

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Published 27 November 2022 at 9:16am
By Mariana Watson
Source: SBS

Світлана Яковенко заснувала в Австралії видавництво перекладів українських книжок,

Published 27 November 2022 at 9:16am
By Mariana Watson
Source: SBS
У цьому подкасті ми говоримо з книговидавцем із Сіднея Світланою Яковенко. Вона є засновницею австралійського видавництва Sova Books, яке займається перекладом на англійську мову і публікацією книжок українських авторів.
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