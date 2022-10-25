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Українську драму «Памфір» покажуть під час кінофестивалю в Аделаїді

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Події фільму розгортаються на Буковині напередодні традиційного карнавалу Маланка Credit: Indie Sales

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Published 25 October 2022 at 9:35pm, updated 3 hours ago at 9:49pm
By Mariana Watson
Source: SBS

У неділю, 30 жовтня в рамках Adelaide Film Festival відбудеться показ нового українського фільму «Памфір». Ми поговорили з автором і режисером сімейної драми Дмитром Сухолитким-Собчуком про його стрічку, символізм свята Маланки, як фільм демонструє світові культурну самобутність українського народу, творчість у час війни та що очікує українське кіно в майбутньому.

Published 25 October 2022 at 9:35pm, updated 3 hours ago at 9:49pm
By Mariana Watson
Source: SBS
Український фільм «Памфір» є першою роботою у жанрі ігрового кіно режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Прем’єра стрічки відбулася на "Двотижневику режисерів" Каннського міжнародного кінофестивалю, де вона викликала шквал овацій.

Також стрічка увійшла в програму Міжнародних кінофестивалів у Мельбурні та Аделаїді, і днів Українського кіно у Джилонґу.

Після прем’єри в Каннах на тлі війни в Україні «Памфір» отримав спецвідзнаку на київському кінофестивалі «Молодість» та шість номінацій на Національну кінопремію «Кіноколо».

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Події фільму розгортаються на Буковині напередодні традиційного карнавалу Маланка та розповідають про головного персонажа Памфіра, який повертається додому до своєї сім’ї після довгої відсутності та мусить виправити помилку сина й відновити зв’язок зі своїм кримінальним минулим.

Автор та режисер стрічки Дмитро Сухолиткий-Собчук перебуває зараз у великому турі з допрем’єрними показами напередодні старту прокату стрічки у Франції.

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