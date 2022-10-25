Українську драму «Памфір» покажуть під час кінофестивалю в Аделаїді

Український фільм «Памфір» є першою роботою у жанрі ігрового кіно режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Прем’єра стрічки відбулася на "Двотижневику режисерів" Каннського міжнародного кінофестивалю, де вона викликала шквал овацій.





Також стрічка увійшла в програму Міжнародних кінофестивалів у Мельбурні та Аделаїді, і днів Українського кіно у Джилонґу.





Після прем’єри в Каннах на тлі війни в Україні «Памфір» отримав спецвідзнаку на київському кінофестивалі «Молодість» та шість номінацій на Національну кінопремію «Кіноколо».





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Події фільму розгортаються на Буковині напередодні традиційного карнавалу Маланка та розповідають про головного персонажа Памфіра, який повертається додому до своєї сім’ї після довгої відсутності та мусить виправити помилку сина й відновити зв’язок зі своїм кримінальним минулим.





Автор та режисер стрічки Дмитро Сухолиткий-Собчук перебуває зараз у великому турі з допрем’єрними показами напередодні старту прокату стрічки у Франції.









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