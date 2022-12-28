Якими є і як працюють ЗМІ в Австралії?

Highlights В Австралії є дві державні телерадіокомпанії: Австралійська мовна корпорація(ABC) і Спеціальна мовна служба (SBS).

Платники податків фінансують ABC і SBS як суспільні медійні радіомовники і телемовники.

Громадські мовники відрізняються від контрольованих державою ЗМІ.

В Австралії є також комерційні та громадські ЗМІ, які отримують доход за рахунок реклами або спонсорства.

Свобода преси і різноманітний медійний ландшафт є важливими ознаками здорової демократії, де громадяни і журналісти мають можливість висловлювати свою думку, отримувати і публікувати інформацію, не побоюючись втручання або репресій з боку правлячого уряду.





Хоча свобода преси не ґарантується австралійською Конституцією, Австралія входить до числа 40 провідних країн світу в оцінці індексу свободи преси.





В Австралії працюють декілька засобів масової інформації, у тому числі приватні комерційні ЗМІ та спонсоровані громадські ЗМІ.



У країні також фінансуються дві громадські мовні компанії: це Австралійська мовна корпорація або Australian Broadcasting Corporation (ABC) і Спеціальна мовна служба або Special Broadcasting Service (SBS).





ЗМІ, що знаходяться в приватній власності, створюють зміст для отримання прибутку і здобуття рейтинґів. Вони відповідають перед своїми комерційними спонсорами і керуються своїми інтересами. А ось громадські медійні мовники підзвітні співтовариству чи установі, які їх фінансують.









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Що таке громадські ЗМІ?

Громадські ЗМІ служать суспільству. Вони покликані максимально правдиво інформувати співтовариство, тому їх новинні випуски мають бути збалансованими, заслуговуючими на довіру суспільства і керуватися незалежною редакційною політикою.





Це означає, що журналістам громадських ЗМІ повинно бути дозволено ретельно вивчати, ставити під сумнів або критикувати діяльність уряду і усіх політичних партій. Суспільні медійні мовники вирішують, які новини повідомляти і яким чином висвітлювати події.





«Щоб до суспільних мовників була довіра, вони повинні сприйматися як такі, що здатні розуміти, аналізувати і висвітлювати події чесно і неупереджено. Безсторонність — це, кінець кінцем, йдеться про істину, про те, щоб можновладці були підзвітними і притягувалися до відповідальності», — пояснює Крістіян Портер, виконавчий директор Public Media Alliance.





Суспільні мовні компанії] не повинні піддаватися державному або відкритому комерційному втручанню. В ідеалі вони повинні знаходитися під наглядом якогось незалежного реґулятора і надавати неупереджені новини і якісний контент, який інформує, навчає і розважає усе суспільство.





Інші важливі функції громадських ЗМІ включають сприяння громадським дебатам і надання платформи для різних голосів, які відбивають різноманітні потреби і точки зору ширшого співтовариства.





«Суспільні ЗМІ також мають бути надійним джерелом інформації під час надзвичайних ситуацій або криз, а ще засобом протидії неправдивої інформації і дезинформації, розповсюдженої за гроші» , — додає пан Портер.





«Вони мають бути загальнодоступними, охоплювати різні аудиторії і, зрештою, забезпечувати демократичні процеси, особливо під час виборів».





LEARN MORE ABOUT THE ROLE OF PUBLIC MEDIA Full interview with Kristian Porter, CEO of the Global Public Media Alliance 11:38 Play Оскільки суспільні медійні мовники вважаються опорою демократії, вони фінансуються з державного бюджету. Це означає, що вони зобов'язані розкривати інформацію про те, як вони фінансуються, управляються і як вони витрачають гроші.





Зовсім інша історія із спонсорованими урядами ЗМІ, що часто спостерігається в країнах, де правлять авторитарні режими. Хоча їх також фінансує уряд, але контрольовані державою мовні компанії діють як рука уряду.





«Призначення цих ЗМІ — бути голосом будь-якого уряду, який контролює суспільство», — пояснює колишній глава відділення журналістики Сіднейського технологічного університету(UTS), професор Венді Бекон.





Ці типи ЗМІ зазвичай публікують урядову пропаґанду, популістський і націоналістичний контент.





IN-DEPTH: LEARN MORE ABOUT THE MEDIA IN AUSTRALIA Full Interview with Journalism expert, Prof Wendy Bacon 17:55 Play «Це сильно відрізняється від концепції незалежного мовлення, коли фінансування може поступати від громадськості, але в деякому розумінні це ґрант для ЗМІ, які самі можуть вирішувати, що має новинну цінність, що служитиме громадськості з точки зору надання інформації, — додає вона.





Професор Бекон пояснює, що державні ЗМІ повинні мати механізми, що ґарантують їх редакційну незалежність.





«Наприклад, міністр зв'язку [в Австралії] не має прямого контролю над суспільним мовником. Тоді як там, де підконтрольні державі ЗМІ, міністр може давати прямі вказівки».



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Роль ABC і SBS в Австралії

В Австралії є дві фінансовані державою радіомовні і телемовні компанії: Австралійська мовна корпорація (ABC) і Спеціальна мовна служба (SBS).





Обидва ЗМІ керуються своїми індивідуальними статутами, редакційною політикою і кодексами, які вимагають, щоб їх мовлення було справедливим і збалансованим.





ABC є більшим мовцем з десятками реґіональних і міжнародних бюро, а також офісами і студіями в усіх столичних містах Австралії.





У них є радіостанції і телеканали для різних аудиторій і на різні теми. Серед них спеціалізовані телеканали новин і дитячого контенту. ABC широко відома високою якістю журналістики



LEARN MORE ABOUT THE ABC Full interview with Gaven Morris, former Director of News, Analysis and Investigations at the ABC. 05:17 Play ABC також інформує співтовариства під час надзвичайних ситуацій. Вони інформують про необхідність підготуватися до якогось ЧП, транслюють попередження і оновлення під час криз та інформують про те, що робиться для відновлення після надзвичайної ситуації.





«Останніми роками цей напрям мовлення став більше на ABC. Збільшення числа надзвичайних ситуацій, особливо пов'язаних з погодою, пожежами, повенями, ураганами й іншими речами, пов'язаними зі зміною клімату, привело до того, що їх роль в інформуванні зросла», — пояснює Гавен Моріс, колишній директор відділу новин, аналізу і розслідувань АВС.



SBS Radio has close ties to the migrant communities living in Australia. Source: SBS SBS — це багатокультурна і багатомовна національна суспільна телерадіомовна компанія Австралії. Хоча вона пропонує послуги, аналогічні до ABC, телеканали SBS також включають міжнародні програми, а ще служби новин англійською і багатьма іншими мовами.





SBS пропонує людям, що не говорять англійською, доступ до інформації з їх рідних країн.





SBS також має NITV, Національне телебачення корінних народів Австралії, яке робить контент, що відбиває позицію корінних народів.





Спочатку SBS створювалася як радіослужба, щоб консультувати міґрантів про те, як отримати доступ до медичних послуг в Австралії. Мовлення почалося в середині 1970-х років на двох хвилях на восьми мовах, що фінансувалося державою і завдяки працюючим на волонтерських засадах.





SBS Radio started broadcasting in eight languages in 1975, and now airs original programming in more than 60 languages. Source: SBS Відтоді мовлення SBS Radio значно розширилося. Зараз це не лише радіопрограми, але і новинні випуски в інтернеті та підкасти більш ніж на 60 мовах. Серед них рубрика з важливою інформацією для міґрантів - The Settlement Guide.





" Ця рубрика особливо орієнтована на аудиторію в Австралії, що говорить на різних мовах, і їх потреби дуже широкі. Вона призначена для того, щоб допомогти людям якомога більше дізнатися про Австралію, про те, як все тут працює, включаючи наш уряд, нашу бюрократію, нашу шкільну систему, наші системи екстреного реагування і т. д., щоб люди мали можливість на кращий початок життя на новому місці", - пояснює директор мовних служб SBS Дейвід Гуа.





IN-DEPTH: LEARN MORE ABOUT THE SBS Full Interview with David Hua, Director of SBS's Audio and Language Content Division 13:27 Play

Комерційні ЗМІ в Австралії





Комерційні ЗМІ також потрібні для забезпечення різноманітності медіа-ландшафту в демократичних країнах.





Кессі Деррик — директор відділу засобів масової інформації Альянсу ЗМІ, розваг і мистецтва (MEAA), найбільшої профспілки Австралії, що представляє журналістів державних і комерційних ЗМІ. Вона говорить, що роль комерційних ЗМІ має критично важливе значення.





«Вони можуть бути або більше нішевими, або, принаймні, пропонувати іншу точку зору, і я думаю, що дуже важливо, щоб люди, що живуть в Австралії, мали доступ до як можна більшої кількості різних точок зору і як можна більшої кількості різних підходів до висвітлення подій», — пояснює вона.





Професор Венді Бекон працювала журналістом як в державних, так і в комерційних виданнях.





Вона говорить, що, хоча деякі відділи комерційних ЗМІ демонструють дійсно високу журналістику, що представляє громадський інтерес, велика частина їх контенту призначена для залучення широкої аудиторії і збільшення доходів за рахунок реклами.





Власне мета таких ЗМІ полягає в тому, щоб заробити якомога більше грошей. Це означає, що рекламодавці розміщуватимуть рекламу тільки у тому випадку, якщо вони бачать, що контент залучає людей до програми, тому люди побачать рекламу. Це не прямий зв'язок, хоча вона може мати місце. У нас є дві дуже великі компанії, найбільша з яких належить Руперту Мердоку,News Corporation. У них є газети, вони мають вплив на радіо, вплив на телебаченні...

Professor Wendy Bacon.





В Австралії є декілька приватних ЗМІ. Деякі виділяються як домінуючі конгломерати: NewsCorp, що належить сім'ї Мердока, Seven West і Nine. Ці бізнеси контролюють внутрішні ринки комерційних газет, телебачення і радіо.





«Часто комерційні видання формують свої редакційні цінності відповідно до цінностей своїх власників. І часто їх власники можуть допомагати вирішувати, який підхід журналісти використовуватимуть у висвітленні деяких новинних важливих подій. У деяких країнах вважається, що комерційна преса в основному підтримує праве крило», — пояснює генеральний директор Public Media Alliance Крістіян Портер.





Some people believe that the concentration of media ownership in Australia affects the quality of election campaign coverage. Source: AAP / Credit: AAP Пан Портер говорить, що різноманітність засобів масової інформації має вирішальне значення для забезпечення доступу до різних точок зору.





«Одна річ, яка може бути досить небезпечною, — це коли багато різних медійних організацій належать одному власникові. А коли є монополія, треба подумати, як би виглядав ваш медіа-ландшафт без мовця? Як би виглядали новини? Чи спостерігатиметься схильність до певної точки зору? Замість того, щоб мати такі організації, як ABC і SBS, які можуть запропонувати цей неупереджений голос, що викликає довіру, від імені громадськості? І це завжди питання, яке треба задавати».





Public Media Alliance — найбільша глобальна асоціація громадських ЗМІ, що відстоює основні цінності громадських медія-компаній і журналістики. До числа членів організації входять BBC (громадська мовна компанія Великобританії), PBS і NPR (суспільні мовні компанії США), а також ABC і SBS серед інших.



