Як викладають сексуальне здоров’я в австралійських школах і поради батькам, як говорити про секс із дітьми

Основні моменти Статеве здоров'я викладають в австралійських школах від дитячого садка до 12 класу

Поняття, пов’язані зі статтю відповідно до віку, викладаються відповідно до теорії розвитку дитини

Фахівці рекомендують батькам говорити зі своїми дітьми про сексуальне здоров'я часто і рано

Незважаючи на велику кількість джерел статевого виховання в Австралії, багато підлітків отримують інформацію через Інтернет, своїх друзів або відвідуючи лікарів загальної практики.

Сексуальне здоров’я є частиною загального життя та благополуччя кожної людини. Він виходить за рамки сексу, зачаття та вагітності, оскільки включає аспекти розвитку дитини до дорослого життя, гігієни, інтимних стосунків та прихильності. Це також наріжний камінь того, як підтримувати позитивні та здорові стосунк





Статеве здоров’я викладають у школах Австралії від дошкільного віку до 12 класу.





Національна програма базується на теорії розвитку дитини, яка розглядає фізичні, емоційні та психологічні етапи дорослішання людини відповідно до міжнародних наукових стандартів.



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«Це ґрунтується на доказах статевого розвитку дітей різного віку», — пояснює Рене Вест, радник із питань середньої школи Департаменту освіти Нового Південного Південного Південного Південного Уельсу.



«Ресурси відображають міжнародні рекомендації ЮНЕСКО щодо сексуальної освіти, які оцінювалися десятиліттями, щоб переконатися, що ми відповідаємо тому, що потрібно викладати, щоб переконатися, що це всеохоплююче для всіх учнів».



Що учні вивчають, коли

У дитячому садку діти починають із вивчення правильних назв частин тіла та їх функцій.





У початковій школі їх навчають репродуктивному здоров’ю, змінам тіла під час статевого дозрівання та менструації.





У середній школі уроки переходять до зачаття, вагітності, статевої поведінки, контрацепції та інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Коли студенти дорослішають, їх також навчають складнішим темам щодо стосунків, згоди та інтимності.





«Вони дізнаються про аспекти приватності та автономії тіла, а також про захисну поведінку», – додає пані Вест.





«Навчальна програма зосереджена на позитивних результатах для учнів… Розуміння їхнього тіла, того, як [воно] функціонує, і їхньої ролі у стосунках, коли вони рухаються по життю… тому концепція конфіденційності для дитячого садка, очевидно, дуже відрізняється від концепції ».



Експерти з освіти пані Вест і пані Земайтіс кажуть, що діти вчаться про стосунки та межі прихильності в дуже ранньому віці, тому це важливі теми для обговорення в контексті сексуального здоров’я. Source: Getty / Getty Images Пані Вест пояснює, що вчителі адаптують навчальну програму до культурного та релігійного контексту своєї школи, водночас збалансовуючи цінності спільнот щодо різноманітності та залучення.





«Більшість молодих людей у наших класах, незалежно від віку, цікаві. Вони просто хочуть знати, що те, що відбувається з ними, є нормальним явищем і що інші люди також переживають це”, – каже вона, пояснюючи, що школа часто стає форумом для обговорення питань, які залишаються табуйованими або невисловленими вдома.





Ефективне статеве виховання затримує початок статевого життя. Чим раніше ми можемо навчати і чим більше ми можемо навчати, тим більше вони поінформовані і тим кращі рішення вони приймають. Рене Вест, радник PDHPE із середньої освіти, Управління стандартів освіти

Батьки можуть звернутися до шкільних вчителів за підтримкою та порадою щодо того, як говорити зі своїми дітьми про сексуальність і як підтримувати здорові стосунки. Source: SBS Кеті Земайтіс працює директором навчального плану для учнів середньої школи в Департаменті освіти Нового Уельсу. Вона каже, що батьки повинні співпрацювати зі школами, щоб надати дітям безпечний простір для розмов про сексуальність вдома, щоб вони відчували підтримку та впевненість, щоб обговорити своє сексуальне здоров’я, особисту гігієну та стосунки.



«Насправді я закликаю батьків розпочати розмову, — каже вона.



Якщо дитина не почувається в безпеці, швидше за все, вона шукатиме відповіді в Інтернеті та може не знайти потрібної інформації. Кеті Земайтіс, директор навчального плану для учнів середньої школи, Департамент освіти Нового Уельсу.

слухати Antenatal care in Australia: what is it and why it’s important? SBS English 30/08/2022 10:42 Play

Залучення допомоги лікаря загальної практики

Батьки, які не впевнені, як обговорювати питання сексуального здоров’я, можуть звернутися за підтримкою до школи своїх дітей. Вони також можуть проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем або лікарем загальної практики.





Доктор Магалі Баррера 30 років працює лікарем загальної практики в Західному Сіднеї. Доктор Баррера каже, що, на жаль, більшість підлітків приходять поодинці за порадою, оскільки відчувають, що не можуть говорити про секс вдома.





«Меншість моїх пацієнтів розмовляли з … або приходили з мамою, щоб отримати консультацію з питань, пов’язаних із сексом», — скаржиться доктор Баррера.





Вона каже, що багато підлітків таємно просять пройти тести на ІПСШ або контроль над народжуваністю, оскільки вони занадто бояться або соромляться говорити з батьками. Вона заохочує їх підняти цю тему зі своїми сім’ями чи вчителями, особливо якщо вони молодші 16 років.



Доктор Баррера заохочує батьків і молодих пацієнтів обговорювати сексуальне здоров'я в першу чергу в позитивному та науково обґрунтованому контексті, але не відкидаючи власні культурні цінності сім'ї. Source: iStockphoto Сільська місцевість стикається з ще більшою нестачею лікарів загальної практики.



Доктор Баррера каже, що вона часто нагадує сексуально активним пацієнтам-підліткам поєднувати методи контрацепції з презервативами, щоб уникнути небажаної вагітності та ІПСШ, які можуть призвести до відрахування зі школи. Вона додає, що тиша навколо сексу часто змушує підлітків запитувати друзів або шукати відповіді в Інтернеті, що може дати оманливу інформацію.





Вона каже, що більшість батьків приходять зі своїми дітьми, щоб обговорити сексуальне здоров’я лише тоді, коли вони досягли етапу розвитку — коли у дівчаток почалися перші місячні, коли хлопчики вперше намочили піжами, коли діти почали мастурбувати або коли виникли проблеми, пов’язані зі статевим дозріванням.





Вона користується цією можливістю, щоб розпочати дискусію про сексуальне здоров’я. Однак вона часто стикається з проблемою протидії релігійним переконанням членів сім’ї.





Доктор Баррера каже, що намагається подолати табу, виявляючи повагу, дотримуючись наукової інформації та використовуючи реквізити.



Завжди прошу дозволу у дитини оглянути їх. Якщо вони кажуть «ні», це ні. Доктор Магалі Баррера, сімейний лікар

Вона показує пацієнтам моделі або фотографії та просить їх вказати на зображення, яке найкраще описує їхню ситуацію чи хворобу.





«Це їх розслабляє і вчить згоди».





Доктор Баррера рекомендує батькам займатися статевим вихованням, дотримуючись простих і правдивих речей, щоб уникнути плутанини.





«Ніколи не брешіть їм. Якщо ви не знаєте відповіді, шукайте її… У більшості випадків, коли ви даєте прямі відповіді, розмова на цьому закінчується. Вам не потрібно вдаватися в інтимні подробиці того, що сексуально зустріч є».



Ресурси для батьків

Дерек Маккормак є директором мережі Raising Children, організації, яка розробляє онлайн-ресурси для батьків. Веб-сайт «Вихування дітей» містить численні ресурси, які допоможуть батькам вести розмови про сексуальне здоров’я відповідно до віку.





Містер Маккормак каже, що багатьом батькам важко говорити про секс, оскільки вони можуть «почуватися ніяково або неготовими до тем, які можуть виникнути».





Він радить батькам долати невпевненість, проводячи такі розмови рано та часто, оскільки з часом і практикою вони покращаться.





Він також рекомендує батькам підготуватися, шукаючи інформацію заздалегідь і почати з запитань у дитини, що вона вже знає про певні теми.





«Діти віком до восьми років можуть захотіти знати, чим відрізняються тіла дівчаток і хлопчиків [і] звідки беруться діти», — каже він.





«Діти віком від 9 до 11 років можуть мати запитання щодо сексуальності та стосунків, мастурбації та всіх частин нормального статевого розвитку в цій старшій віковій категорії».



