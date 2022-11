Життя в Австралії. Як підготуватися до штормів і повеней

Available in other languages

Найголовніше Підготовка до сильного шторму чи повені може зайняти кілька днів

Крок перший — зрозуміти рівень небезпеки, щоб підготувати план на випадок надзвичайних ситуацій

Переконайтеся, що всі члени вашої родини знають як діяти у випадку надзвичайної ситуації, якщо вони залишаться вдома самі

Слідкуйте за погодними умовами та підготуйте майно до шторму

Підготуйте запаси на випадок, якщо вам доведеться залишитися всередині або евакуюватися

Унаслідок сильних злив річки часто виходили з берегів, що спричинило значну шкоду інфраструктурі, руйнування будинків, навіть забрало життя людей.





Під час штормів і повеней більшість населення в Австралії покладаються на допомогу місцевих служб надзвичайних ситуацій штату чи території.





Ці служби, відомі як SES, допомагають місцевим жителям підготуватися до надзвичайних ситуацій, щоб мінімізувати ризики. Також надають допомогу під час евакуації, займаються очищенням і ремонтними роботами після припинення дощу і відходу води.





В усіх SES задіяні висококваліфіковані волонтери. Вони служби обходять місцеве населення, щоб попередити про шторм чи повінь, інформують про процес та варіанти евакуації, можуть допомогти укріпити майно чи інфраструктуру, прибрати небезпечні предмети або підготувати мішки з піском для будівництва тимчасових стін, щоб запобігти затопленню.





Дороті Тран є спеціалістом із Розвитку можливостей населення SES НПВ. За її словами перший крок – це добре підготуватися. Люди повинні розуміти ступінь ризику, щоб розробити покрокову стратегію дій у надзвичайній ситуації:





"Перш ніж приступити до складання плану, потрібно зрозуміти мету та оцінити ризики. Яка ймовірність того, що місцю проживання, роботи чи відвідування загрожує повінь? Шторм може трапитися будь-де, тому завжди варто бути готовим до шторму – це дуже добре. Що стосується повеней, якщо ви живете поблизу водних шляхів, водоймищ чи водонапірних станцій, потрібно дізнатиси куди ця вода стікає та як це може загрожувати будинку чи пересуванню транспортних засобів з роботи та додому".



Моніторте погодний прогноз і подбайте про продовольство

Люди, які живуть поблизу водойм, повинні завжди слідкувати за погодними прогнозами щодо повеней. Стежити за актуальними прогнозами погоди можна через додатки Бюро метеорології або SES, веб-сайти або соціальні мережі.





Потрібно бути готовим діяти згідно плану на випадок надзвичайної ситуацій ще до того, як вода підніметься. За наявності діти, домашніх тварин чи худоби, потрібно знати, як і куди їх перемістити.





Залежно від рівня небезпеки вам може знадобитися евакуація. Також ви можете вирішити залишитися, щоб подбати про своє майно.





У будь-якому випадку, люди, які живуть у районах, де часто трапляються повені, повинні заздалегідь обдумати, які речі їм знадобляться, і тримати їх напоготові. Пані Тран пояснює.





«Чи потрібні вам щодня певні ліки? Ймовірно, варто подумати про свої основні потреби. Приготувати запасний комплект одягу, воду та їжу. Якщо у вашій родині є домашні тварини або діти, переконайтеся, що ви маєте речі для них. Отже, домашнім улюбленцям, ймовірно, потрібні такі речі, як ошийники, клітки, можливо, корм чи ласощі. Для дітей запасний одяг, їжа, підгузки, візочок. І майте щось, що заспокоює. Це можуть бути іграшки чи ковдра, щоб вони також почували себе безпечно та комфортно».))



Source: AAP Пані Тран також радить тримати під рукою контактні номери екстрених служб і повідомити про ваш план дій іншим людям.





«Якщо ви збираєтеся залишити житло, обговоріть із сім’єю та друзями, куди ви збираєтеся поїхати. Чи можете ви поїхати до когось за межею зони ризику? Чи потрібно вам їхати до центру евакуації?».





Інші необхідні речі, про які варто подбати, включають батарейки, ліхтарики, свічки, дощовик, ковдри та засоби гігієни.





Крім того, аптечка першої допомоги та важливі документи, такі як паспорти чи інші документи, що посвідчують особу, банківська чи страхова інформація, а також інші цінні речі, такі як документи на власність або сімейні фотографії.



Якщо ви головний перекладач у вашій родині, основний носій англійської мови, члени вашої сім’ї, які залишаються, чи знають вони, що робити, за вашої відсутності? Ми чули історії, коли бабуся й дідусь доглядають за онуками… Чи знають вони, що робити з дітьми у разі евакуації? Дуже важливо розповісти про ваш план і реалізувати його на практиці Дороті Тран

Також важливо перевірити, чи є ваш страховий поліс дійсним. Переконайтеся, що він покриває вас у разі події, яка може трапитися у вашій місцевості. Це можуть бути раптова повінь, пов’язані з нею зсуви та пошкодження, спричинені деревами або падінням предметів.



Підготовка перед штормом

Property damage at Bay Region, WA Credit: BOM, WA Волонтер SES Крістіна Сабато рекомендує не паркувати транспортні засоби під деревами, біля водостоків або поруч із чимось, що може завдати шкоди.





Вона підкреслює, що найважливіша порада, що може вас врятувати — утриматися від проїзду через повені.





У брудній воді не видно уламків або пошкоджень доріг, можуть бути вири. Трапляються небезпечні підводні течії чи потоки, здатні змивати транспортні засоби.





Пані Тран додає, що інші потенційні небезпеки включають непроханих подорожуючих





«За останні два роки було чимало історій, коли з паводкової води в транспортний засіб потрапляли змії, павуки та всілякі комахи, і це також може призвести до низки неприємних випадків, тож я справді закликаю людей не залишатися й не подорожувати через паводкову воду».



Ризики залишатися дома

Незважаючи на те, що SES рекомендує людям евакуюватися, частина населення, яке вже має досвід дій під час повені, залишається дома.





Ніколь Вестл живе в районі нижньої течії річки Макдональд, у маленькому містечку на околиці Сіднея. За два роки її двоповерховий будинок затоплювало чотири рази.





Оскільки її родині потрібно три-чотири дні, щоб підготуватися до повені, вони стежать за прогнозом погоди через додаток Бюро метеорології та ведуть журнал рівня води в річці.





Це дає їх час до того як вода підніметься.





«Ми йдемо у магазин і запасаємося консервами та продуктами тривалого зберігання, на випадок, якщо ми не зможемо виїхати. Мій чоловік наповнює всі каністри пальним, щоб було паливо для генератора, у разі зникнення електроенергії. Я наповнюю ванни водою, щоб мати воду для пиття чи миття».



Будинок Ніколь затоплювало вже кілька разів Є кілька простих кроків, які ви можете зробити, щоб підготувати свій дім до сильного дощу.





Зокрема очистити листя з жолобів і водостоків, щоб дозволити відтік води, прибирати чи прив’язувати все, що може віднести сильний вітер або вода. Відремонтувати дах.





"Після цього потрібно перенести усі речі знизу нагору, а потім, переміщуєте автомобілі, човни, усе, що можете перемістити за допомогою причепів, на вищу місцевість. Потім ви просто зачиняєтеся в середині і моніторите рівень води"





Пані Вестл тримає напоготові рятувальні жилети та невеликий човен на випадок, якщо родині знадобиться евакуюватися.





Вона також відстежує рівень води в своєму домі.





«Ми позначаємо маркером на стіні на сходах, де була позначка припливу, і ми пишемо дату та час. А потім наступного припливу ми знову відзначаємо таким чином бачимо підйом чи опускання рівня води».



Оскільки під час повеней виходять з ладу стаціонарні телефони, мобільні телефони та Інтернет, деякі люди користуються раціями.





Пані Вастл обрала інший варіант.





«Ми фактично змінили нашого інтернет-провайдера на супутниковий зв’язок, тож у нас завжди є телефонний зв’язок, що надзвичайно необхідно. Тут, коли ви втрачаєте електроенергію, пропадає все, тож із супутниковим зв’язком їх можна підключити до генератора, і вони працюють.





Більш докладну інформацію можна дізнатися на вебсайтах регіональних служб: