SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 2/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Published 2 December 2022 at 6:34pm, updated 2 hours ago at 6:48pm
By Hannah Kwon, Bogdan Rudnytski, Nikki Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

2/12/2022. Про найважливіше із подій в Австралії, Україні та світі. Кріс Довсон був засуджений до 24 років в'язниці за вбивство своєї дружини Лінетт. 74-річного хлопця чоловіка визнали винним у вбивстві 1982 року. COVID-19 нікуди не зник. Кількість випадків захворювання продовжує зростати по всій країні, зокрема: на 15,2 відсотка більше, ніж минулого тижня лише в Новій Південній Валії, і на 9,5 відсотка більше, ніж було у Вікторії. Про це і більше далі тут: sbs.com.au/ukrainian

Published 2 December 2022 at 6:34pm, updated 2 hours ago at 6:48pm
By Hannah Kwon, Bogdan Rudnytski, Nikki Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Finnish Prime Minister Sanna Mirella Marin talks to media as she arrives for an extraordinary EU Summit on 24 May, 2021 in Brussels, Belgium.
Finnish Prime Minister Sanna Mirella Marin talks to media as she arrives for an extraordinary EU Summit on 24 May, 2021 in Brussels, Belgium. Source: Getty / Getty Images Europe
Санна Марін стала першим Прем'єр-міністром Фінляндії, яка відвідує Австралію. Вона сказала, що цінує підтримку Австралії в історичному рішенні Фінляндії домагатися членства в НАТО, спровокованому вторгненням Росії в Україну.
За її словами, країни повинні працювати разом, щоб продовжувати послаблювати здатність Росії вести війну:
Ми повинні продовжувати послаблювати здатність Росії фінансувати війну. Ми повинні зробити санкції більш ефективними. Наша увага також має бути зосереджена на тому, щоб закрити лазівки в нинішніх санкціях - і розправитися зі спробами їх обійти. Тут теж потрібні такі партнери, як Австралія. Фінляндія була важливою транзитною країною - і туристичною нацією - для росіян. Тому ми припинили видачу туристичних віз громадянам Росії.
Іспанська влада заявляє, що їхнє розслідування просувається, але хто може стояти за низкою вибухів листів, які були націлені на організації та урядові відомства, які мають зв'язки з Україною, допоки іще говорити зарано.

Франція і Сполучені Штати завжди разом. Як надійні союзники...

Колишній гравець Socceroos та аналітик Чемпіонату світу SBS Крейг Фостер каже, що нещодавні перемоги Австралії та Японії доводять, що команди регіону мають місію зрівнятися зі своїми європейськими та південноамериканськими колегами.

Про це і більше далі тут:
sbs.com.au/ukrainian


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