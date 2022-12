Бюлетень SBS новин - 2/12/2022

Available in other languages

Finnish Prime Minister Sanna Mirella Marin talks to media as she arrives for an extraordinary EU Summit on 24 May, 2021 in Brussels, Belgium. Source: Getty / Getty Images Europe Санна Марін стала першим Прем'єр-міністром Фінляндії, яка відвідує Австралію. Вона сказала, що цінує підтримку Австралії в історичному рішенні Фінляндії домагатися членства в НАТО, спровокованому вторгненням Росії в Україну.



За її словами, країни повинні працювати разом, щоб продовжувати послаблювати здатність Росії вести війну:



Ми повинні продовжувати послаблювати здатність Росії фінансувати війну. Ми повинні зробити санкції більш ефективними. Наша увага також має бути зосереджена на тому, щоб закрити лазівки в нинішніх санкціях - і розправитися зі спробами їх обійти. Тут теж потрібні такі партнери, як Австралія. Фінляндія була важливою транзитною країною - і туристичною нацією - для росіян. Тому ми припинили видачу туристичних віз громадянам Росії.

Іспанська влада заявляє, що їхнє розслідування просувається, але хто може стояти за низкою вибухів листів, які були націлені на організації та урядові відомства, які мають зв'язки з Україною, допоки іще говорити зарано.





Франція і Сполучені Штати завжди разом. Як надійні союзники...





