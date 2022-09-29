Бюлетень SBS новин - 29/09/2022

Нове дослідження Австралійського національного університету показує, що вакцинація від COVID-19, можливо, призупинилася трохи в країні. "Ті, хто має низьку освіту, низький дохід, хто народився за кордоном у неангломовній країні, хто не довіряє ключовим інституціям, хто ідентифікує себе як правий, і хто не слухає новини суспільних мовників, радіо та газет, рідше отримують третю-четверту дозу вакцин проти COVID-19", - йдеться у повідомленні ANU. Дослідження також показало, що найнижча кількість щеплення третьої-четвертої дози була серед людей у віці 25 - 34 років.





Криза вразила ринки газу та електроенергії східного узбережжя в червні надзвичайно високими оптовими цінами, тимчасовим призупиненням ринку електроенергії та провалом кількох дрібних роздрібних торговців.





Сполучені Штати розпочали саміт з лідерами тихоокеанських островів. Очікувалося, що лідери 12 острівних держав Тихого океану візьмуть участь у дводенному саміті у Вашинґтоні, ще два з яких відправлять представників, а Австралія та Нова Зеландія будуть присутні в якості спостерігачів.





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The U-S has opened a first of its kind summit with Pacific Island leaders, with the Secretary of State reinforcing a united front for a free and open Indo-Pacific. Leaders from 12 Pacific Island states are taking part in the two-day summit in Washington, with Australia and New Zealand attending as observers. It’s the first time the United States has hosted so many leaders of the Pacific region, where China has made continual advances. U-S Secretary of State Antony Blinken says that a declaration of partnership has been agreed to. Source: Twitter



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