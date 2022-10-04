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Бюлетень SBS новин - 4/10/2022

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 4 October 2022 at 3:53pm
By Deborah Groarke, Greg Dyett, Bogdan Rudnytski, Nikki Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS

4/10/2022. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Резервний банк Австралії підвищив ставку готівки на 0,25% до 2,6 відсотка. Це шосте збільшення підряд. Лідер Федеральної опозиції Пітер Даттон передбачає рецесію в Сполучених Штатах і Сполученому Королівстві, але говорить, що в Австралії можна її уникнути...

Published 4 October 2022 at 3:53pm
By Deborah Groarke, Greg Dyett, Bogdan Rudnytski, Nikki Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Федеральний уряд обіцяє нову еру для національної системи страхування інвалідності (NDIS).


Бюро метеорології говорить, що місцеві жителі в районах, схильних до повеней, мають бути готові швидко реагувати у разі, якщо в їх реґіони прибудуть сильні опади.



Міжнародний валютний фонд розглядає прохання України про надзвичайне фінансування, оскільки війна Росії проти країни триває. Україна просить 1,3 мільярда доларів.



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Слідчий орган Швеції заявив, що розслідування є частиною ширшого європейського розслідування того, що привело до прориву трьох трубопроводів в мережі «Північного потоку» поблизу шведських і датських вод.



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