Бюлетень SBS новин - 4/10/2022

Федеральний уряд обіцяє нову еру для національної системи страхування інвалідності (NDIS).







Бюро метеорології говорить, що місцеві жителі в районах, схильних до повеней, мають бути готові швидко реагувати у разі, якщо в їх реґіони прибудуть сильні опади.









Міжнародний валютний фонд розглядає прохання України про надзвичайне фінансування, оскільки війна Росії проти країни триває. Україна просить 1,3 мільярда доларів.









Advertisement

Слідчий орган Швеції заявив, що розслідування є частиною ширшого європейського розслідування того, що привело до прориву трьох трубопроводів в мережі «Північного потоку» поблизу шведських і датських вод.







