Україна сьогодні - 19/09/2022

Свідчення. Тортури і знущання російських військових на окупованих українських територіях - ... навіть випалювали хрести на тілах і мордували електротоком українців...





Близько 8500 квадратних кілометрів відвойованих територій, понад 400 звільнених населених пунктів





Як інформує Радіо Свобода, США та ЄС «глибоко шоковані» масовими похованнями в місті Ізюмі Харківської області, яке нещодавно звільнили українські війська, і де було знайдено масові поховання з понад 440 тілами. Керівники американської та європейської дипломатії висловлюють обурення злочинами російських солдатів та обіцяють Україні підтримку у звільненні країни та у притягненні винних до відповідальності. Читайте про це