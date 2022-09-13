Бюлетень SBS новин - 13/09/2022

Source: SBS / SBS Ukrainian
Published 13 September 2022 at 3:47pm
By Deborah Groarke, Bogdan Rudnytski, Greg Dyett
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
13/09/2022. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Данина шани Її Величності Королеві Єлизаветі ІІ та відомому акторові Джекові Чарльзу, який належав до "вкраденого покоління" корінних народів Австралії. Король Чарльз ІІІ і австралійські гроші. Житлова криза у Квінсленді - тема майбутнього зібрання у штаті. Про це і більше - на веб-сторінці SBS Ukrainian - SBS Українською...
Published 13 September 2022 at 3:47pm
By Deborah Groarke, Bogdan Rudnytski, Greg Dyett
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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