SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 10-01-2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 10 January 2023 at 11:31am, updated 3 hours ago at 1:10pm
By Nikki Canning, Bogdan Rudnytski, Stephanie Corsetti
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

10-01-2023. Про найважливіші події в Австралії, Україні та світі. Землетрус в Індонезії. Прем'єр Західної Австралії Марк Макґовен запевняє, що уряд підтримає постраждалі від повені громади. Посол Китаю виступить перед ЗМІ в Канберрі. Президент України про ситуацію на сході країни. Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару потрапив до лікарні в Орландо, США. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Published 10 January 2023 at 11:31am, updated 3 hours ago at 1:10pm
By Nikki Canning, Bogdan Rudnytski, Stephanie Corsetti
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі каже, що австралійський уряд підтримує демократію в Бразилії в цей дуже складний період. А Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав протести нападом на демократію і на мирну передачу влади в Бразилії.

Правозахисні групи попереджають, що криза доступності житла в Австралії продовжить загострюватися, якщо не буде вжито жодних заходів з боку уряду.

Іранська влада засудила до смертної кари ще трьох антиурядових протестувальників, незважаючи на міжнародну критику.

Новий звіт Організації Об'єднаних Націй показує, що захисний озоновий шар Землі повільно, але помітно зцілюється темпами, які можуть повністю виправити діру над Антарктидою приблизно за 43 роки.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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