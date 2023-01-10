Бюлетень SBS новин - 10-01-2023

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі каже, що австралійський уряд підтримує демократію в Бразилії в цей дуже складний період. А Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав протести нападом на демократію і на мирну передачу влади в Бразилії.





Правозахисні групи попереджають, що криза доступності житла в Австралії продовжить загострюватися, якщо не буде вжито жодних заходів з боку уряду.





Іранська влада засудила до смертної кари ще трьох антиурядових протестувальників, незважаючи на міжнародну критику.





Новий звіт Організації Об'єднаних Націй показує, що захисний озоновий шар Землі повільно, але помітно зцілюється темпами, які можуть повністю виправити діру над Антарктидою приблизно за 43 роки.



