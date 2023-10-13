Бюлетень SBS новин - 13-10-2023

Рейси, які евакуюють австралійців з Ізраїлю, тривають, оскільки австралійський уряд заявляє, що робить усе можливе, щоб повернути додому всіх вразливих громадян.





Міністр закордонних справ Пенні Вонг заявила, що вони ведуть переговори з Єгиптом, щоб забезпечити безпечний прохід для австралійців та інших осіб, які опинилися в пастці в Газі.





Поліція Нової Південної Валії попередила протестувальників, що вони розглядають можливість використання «надзвичайних» повноважень для розгону тих, хто бажає взяти участь у пропалестинському мітинґу в Сіднеї цими вихідними. Влада НПВ заявляє, що протест залишається несанкціонованим австралійською поліцією...





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