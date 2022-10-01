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SBS новини українською – 1/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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SBS українською, з PM FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

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Published 1 October 2022 at 1:55pm
By Biwa Kwan
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Заяву Володимира Путіна про анексію чотирьох областей України засудили як фантазію, яка не має правової сили. Президент США Джо Байден заявив, що Конгрес схвалив закон про подальше фінансування військової допомоги Україні. Обсяг фінансування становить 19,2 мільярда доларів. Прихильники охорони здоров’я попереджають, що рішення про скасування обов’язкових періодів ізоляції для людей, інфікованих COVID-19, ризикує посилити навантаження на лікарняну систему, якщо з’являться більш високозаразні варіанти.

Published 1 October 2022 at 1:55pm
By Biwa Kwan
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Основні моменти
  • Західні країни попереджають про подальші наслідки, після анексії Володимиром Путіним чотирьох окупованих регіонів України...
  • Прихильники охорони здоров’я вимагають більше ресурсів для системи державних лікарень, оскільки заходи щодо COVID-19 ще більше послаблюються...
  • Відзначення талантів аборигенів у регбійній лізі на турнірі Koori Knockout.
  • Розчарування через довгий час очікування візи для постійного проживання в Австралії...
Заяву Володимира Путіна про анексію чотирьох областей України засудили як фантазію, яка не має правової сили.
У 37-хвилинній нерозбірливій промові він назвав територією Росії чотири області України, де відбулися організовані Кремлем референдуми: Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку.
Цей крок був швидко засуджений країнами, які виступали під час голосування за резолюцію Ради Безпеки ООН, запропоновану Сполученими Штатами.
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Резолюція закликала всі країни не визнавати жодної «передбачуваної анексії» території Москвою.

З 15 членів Ради Безпеки результат голосування був 10-1, а Китай, Індія, Бразилія та Габон утрималися.
Росія використала своє право вето, щоб засудити цю ініціативу.



Власники тимчасових віз протестували по всій країні через довший час очікування на постійне проживання.
Згідно з даними на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ, тривалість оформлення кваліфікованої регіональної візи становить 24 місяці, а заявки, подані до 2020 року, розглядаються.
У п'ятницю сотні мігрантів зібралися на мітинги в Брісбені, Мельбурні, Хобарті та Аделаїді, вимагаючи від уряду визначити пріоритетність їхніх візових заявок.
Згідно з новим звітом The Migrant Workers Centre, кількість мігрантів, які застрягли на проміжних візах, зросла вшість разів.

З 14 жовтня ті, у кого тест на коронавірус, більше не будуть зобов’язані ізолюватися вдома на п’ять днів.
Виплати за відпустку через пандемію також припиняться в цей день, але залишаться для працівників лікарень і догляду за літніми людьми.
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