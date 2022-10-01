SBS новини українською – 1/10/2022

Основні моменти Західні країни попереджають про подальші наслідки, після анексії Володимиром Путіним чотирьох окупованих регіонів України...

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Заяву Володимира Путіна про анексію чотирьох областей України засудили як фантазію, яка не має правової сили.



У 37-хвилинній нерозбірливій промові він назвав територією Росії чотири області України, де відбулися організовані Кремлем референдуми: Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку.



Цей крок був швидко засуджений країнами, які виступали під час голосування за резолюцію Ради Безпеки ООН, запропоновану Сполученими Штатами.



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Резолюція закликала всі країни не визнавати жодної «передбачуваної анексії» території Москвою.





З 15 членів Ради Безпеки результат голосування був 10-1, а Китай, Індія, Бразилія та Габон утрималися.



Росія використала своє право вето, щоб засудити цю ініціативу.









Власники тимчасових віз протестували по всій країні через довший час очікування на постійне проживання.



Згідно з даними на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ, тривалість оформлення кваліфікованої регіональної візи становить 24 місяці, а заявки, подані до 2020 року, розглядаються.



У п'ятницю сотні мігрантів зібралися на мітинги в Брісбені, Мельбурні, Хобарті та Аделаїді, вимагаючи від уряду визначити пріоритетність їхніх візових заявок.



Згідно з новим звітом The Migrant Workers Centre, кількість мігрантів, які застрягли на проміжних візах, зросла вшість разів.





З 14 жовтня ті, у кого тест на коронавірус, більше не будуть зобов’язані ізолюватися вдома на п’ять днів.

